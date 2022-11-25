KSO başkanlığına Mustafa Büyükeğen seçildi

dönem organ seçimleri tamamlandı. Mustafa Büyükeğen, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

19 Kasım Cumartesi günü yapılan Konya Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimlerinin ardından, KSO'da Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Meclis Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Genel Kurulu Delegeliği seçimleri de tamamlandı. Konya Sanayi Odası'nda yapılan seçimlerde Mustafa Büyükeğen, meclis üyeleri tarafından yönetim kurulu başkanlığına seçilirken, 2013 yılından bu yana KSO'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüten Memiş Kütükcü de Meclis Başkanlığına seçildi.

KSO'nun yeni Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Mustafa Büyükeğen (Yönetim Kurulu Başkanı), Necip Çimen, İbrahim Özen, Ömer Faruk İyibildiren, Celalettin Yılmaz, Mehmet Zaid Çatlı, Kemal Özarpa, Yusuf Küçükhemek, Mehmet Kaçmaz, Ahmet Küçükbacak, Mehmet Ali Arlı.

“Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız”

En yaşlı meclis üyesi Ahmet Pekgönül'ün başkanlığında yapılan meclis toplantısında meclis üyelerine hitap eden KSO'nun yeni başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Sanayi Odası'nın tüm üyelerine teveccühlerinden ve duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükeğen, “Bu şehrin sanayicileri olarak hepimizin ortak hedefi Konyamızın üretimle büyüme rotasını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak. İnşallah bizler de, bizden önceki kardeşlerimizin bu hedef doğrultusunda onurla taşıdığı bayrağı, daha yükseklere taşımak için çalışacağız” dedi.

Büyükeğen, “Konya Sanayi Odamız yarım asra yakın bilgi ve tecrübesiyle, yatırımları ve projeleri ile şehrimizin, ülkemizin sanayisine önemli hizmetler vermektedir. Biz de bu projelere yenilerini ekleyerek, ‘Türkiye Yüzyılı' hedeflerine daha fazla üretim, istihdam ve ihracat desteği vermek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Sektörlerimizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak Konyamızın üretim kabiliyetini daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Biliyoruz ki dünya artık hem küçük bir köy, hem de büyük bir pazar. Dolayısıyla bu dönem, özellikle ihracata daha fazla odaklanacağımız bir dönem olacak. ‘Ben Konya'da üretiyorum' diyen her sanayi işletmemizin aynı zamanda güçlü bir ihracatçı olmasını istiyoruz. İnşallah hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız” şeklinde konuştu.

KSO Meclis Başkanlık Divanı: Memiş Kütükcü (Meclis Başkanı), Ömer Karakuş (Meclis Başkan Yardımcısı), Ali Semiz (Meclis Başkan Yardımcısı). Meclis Katip Üyeleri: Muhammed Selman Eryılmaz, Serdar Albayrak. TOBB Genel Kurul Delegeleri: Memiş Kütükcü, Tahir Büyükhelvacıgil, Necip Çimen, Şenol Önal. KSO Disiplin Kurulu Üyeleri: Ahmet Şekeroğlu, Yusuf Genç, Mevlüt Aydın, Abdurrahman Vasıf İnan, Ali Deresoy, Fehmi Özbey. KSO Hesapları İnceleme Komisyonu: Mevlüt Müsevvitoğlu, Bekir Yeğin, Hayati Topuz, Hüseyin Özcan, Nuri Serkan Topal.