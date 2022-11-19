KSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi tamamlandı

Konya Sanayi Odası'nın (KSO) 13. Dönem Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi tamamlandı. Başkan adayı Mustafa Büyükeğen birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KSO üyeleri 24 meslek komitesinde oy kullandı. Seçimlerin sonunda konuşan ve sonuçların hayırlı olmasını dileyen Mustafa Büyükeğen, seçimlerin huzur ortamı içerisinde, kardeşlik havasında tamamlandığının altını çizerek, “Bu huzur ortamının mimarı olan tüm üyelerimize sanayici kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konya'nın Türk sanayisinde önemli bir yeri olduğunu, şehrin üretim sevdalısı sanayicileri, güçlü sektörel altyapısı, 3 milyar dolara ulaşan ihracatı ile ülkenin öncü sanayi şehirlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Büyükeğen, hedeflerinin birlik ve beraberlik içerisinde şehrin kazanımlarını artırmak olduğunun altını çizdi. Büyükeğen, “Artık Türkiye'ye örnek, hedefleri ve iddiası olan bir üretim şehriyiz. Tüm bu kazanımlarımızı korumak ve geliştirmek hepimiz için son derece önemli. Bunun için de bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi, birlikte çalışma kültürümüzü geliştirmeye devam etmek zorundayız. Dolayısıyla her birimize düşen görev kollarımızı ardına kadar açarak kucaklaşmaktır. İnşallah hizmet bayrağını hep beraber daha yukarıya taşıyacağız. Ben bugünkü meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerinde seçilen tüm arkadaşlarımızı, liste ve renk fark etmeksizin yürekten kutluyorum. Seçimlerimiz Konya sanayisine, Türk sanayisine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konya Sanayi Odası seçimlerinde 24 meslek komitesinde 124 asil, 124 yedek üye meslek komitelerine seçilirken, 50 asil ve 50 yedek üye de meclis üyeliğine seçildi. Yeni meclis üyeleri ile önümüzdeki günlerde yapılacak meclis toplantısında ise, KSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu belirlenecek.