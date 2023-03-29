KSO ve Konya OSB'nin konteynerleri İskenderun'a yola çıktı

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) arasında imzalanan “Konteyner Tedariki İş Birliği Protokolü” çerçevesinde İskenderun'a gönderilecek 200 konteynerin ilk etabı 64 konteyner trenle yola çıktı.

Konya Kayacık Lojistik Merkezi'nden demir yolu ile Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderilecek olan konteynerlerin uğurlama törende konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin, Konya'nın Hatay'a kurduğu konteyner kentin yanı sıra, İskenderun'a toplam 200 konteyner daha göndereceğini vurguladı. İskenderun'a kurulacak 200 konteynerin ilk etabı olan 64 konteynerin Kayacık Lojistik Merkezi'nden sevk edildiğini belirten Başkan Büyükeğen, “Odamızla Konya Organize Sanayi Bölgemizin imzaladığı protokol çerçevesinde İskenderun'a gönderilecek 200 konteynerin ilk etabı olan 64 konteynerimizi bölgeye sevk ettik. İnşallah üretimler tamamlandıkça, bölgeye yönelik konteyner sevkiyatlarımız devam edecek. Oda olarak, daha önceki konteynerlerimizi de demir yolu ile göndermiştik, bu projedeki konteynerlerimizi de demiryolu ile gönderiyoruz. Depremin yaralarını sarmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara destek veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KOS, İskenderun OSB'nin yanında”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve KOS Başkanı Memiş Kütükcü ise, deprem anından itibaren sanayicilerin destekleriyle deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarının altını çizdi. Şu anda bölgenin ihtiyacı olan barınmaya yönelik konteyner konusuna odaklandıklarını belirten Kütükcü, OSBÜK'ün depremden en çok etkilenen 5 İl'deki 23 OSB'ye yönelik yaptığı eşleştirme çalışmasında, KOS'un İskenderun OSB ile eşleştirildiğini hatırlattı. Kütükcü, “Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, İskenderun OSB ile sürekli iletişim halindeyiz. Bölgeye yapabileceğimiz çalışmaları istişare ediyoruz. Bunun yanında Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak bir protokol imzaladık ve bu çerçevede İskenderun'a 200 konteyner göndereceğiz. Tamamı Konya OSB'mizde üretilecek olan 200 konteynerin ilk etabı, 64 konteynerimizi bugün gönderdik. Başlattığımız yardım kampanyalarına destek veren tüm sanayicilerimize, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Törene, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, OSBÜK ve KOS Başkanı Memiş Kütükcü, KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necip Çimen ve KOS Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koçak katıldı.