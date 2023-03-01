KSO ve KOS'tan İskenderun'a 200 konteynerlik destek

Protokol çerçevesinde Konya'nın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Hatay'a kuracağı konteyner kentin yanı sıra, KSO ve KOS iş birliğinde İskenderun'a 200 konteyner daha gönderilecek.

KSO Mustafa Büyükeğen, Konya'nın Hatay'a Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Konya Sanayi Odası'nın da destekleri ile bir Konteyner Kent kurduğunu hatırlatarak, “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Konya Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız, Selçuklu Belediyemiz, Karatay Belediyemiz ve Meram Belediyemizin destekleriyle Hatay'a bir konteyner kent kuruyoruz. Konteynerlerin Hatay'a sevk edilme süreci devam ediyor. Bu çalışmanın yanı sıra, Konya Organize Sanayi Bölgemizle imzaladığımız Konteyner Tedariki İş Birliği Protokolü ile Hatay'ın İskenderun ilçesine 200 konteyner daha göndereceğiz. Deprem bölgemizin yaralarını sarmak için yaptığımız çalışmalara destek veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ise, deprem sürecinden bu yana Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak koordineli bir çalışma süreci yürüttüklerini, imzalanan Konteyner Tedariki İş Birliği Protokolü'nün de yapılan çalışmalardan birisi olduğunu ifade etti. OSBÜK olarak, depremden en fazla etkilenen 5 İl olan Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da işletme aşamasındaki 23 OSB'ye yönelik bir eşleştirme çalışması yaptıklarını, yapılan bu çalışmada Konya OSB'nin İskenderun OSB ile eşleştiğini belirten Kütükcü, “Yapılan bu eşleştirme çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, Konya Sanayi Odamızla imzaladığımız protokol çerçevesinde İskenderun'a 200 konteyner göndereceğiz. Bu 200 konteynerin üretimi de, şehrimizin Hatay'a kurma çalışmalarını yürüttüğü Konteyner Kentte olduğu gibi yine Konya OSB'mizde yapılacak” dedi.