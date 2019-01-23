KSO'dan en fazla kadın istihdam eden sanayicilere plaket

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle, “İŞ'te Kadınlar” Paneli gerçekleştirildi. Panelin sonunda en fazla kadın istihdam eden Konya Sanayi Odasına üye 5 firmaya da plaket takdim edildi.

Panelin açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, en fazla kadın istihdam eden Konya Sanayi Odası üyelerine teşekkür etti. Tekelioğlu, Türkiye'nin ve Konya'nın kadın istihdamında eskiye oranla daha iyi durumda olduğunu söyleyerek, “10 yıl önce kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23'lerdeydi. Bugün yüzde 35'lerde. Bu iyileşme umut verici, ancak halen çok yetersiz. Avrupa'da kadınların iş gücüne katılma oranları yüzde 50'nin üzerinde. Şu anda ülkemizde çalışma çağındaki 30 milyon kadından sadece 10 milyonu çalışma hayatında. 20 milyon kadınımız maalesef çalışma hayatının dışında. Bu çok ciddi bir nüfus. Dolayısıyla bu nüfusu hızla üretime dahil etmek zorundayız” dedi.

KSO kadın istihdamını destekliyor

Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerini ifade eden Tekelioğlu, KSO olarak çeşitli girişimcilik kursları düzenlediklerini ve üyelerden gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar düzenlediklerini söyleyerek, en son yapılan Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor Projesi'yle 60 kursiyer kadına 4 ayrı sertifika verdiklerini belirtti. Tekelioğlu, “Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak da kadınların istihdamına büyük önem veriyoruz. Bölgemizde yaptığımız bir anket çalışmasında gördük ki, hem mevcut kadın çalışanlarımızın kafalarının daha rahat olabilmesi, hem de yeni kadın istihdamları oluşturabilmek için bölgemize bir kreş kazandırmamız gerekiyor. Hemen bu kreşi yapma kararı aldık. İnşallah Konya Organize Sanayi Bölgemize, 100 öğrenci kapasiteli bir kreş ve gündüz bakım evi yapacağız. Böylelikle daha fazla kadının üretime destek vereceğini ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

İŞKUR'un faaliyetlerine kadın başvurusu her yıl artıyor

İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş ise, kurum olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinin kadın girişimcilerin piyasaya katılımıyla mümkün olduğunu, bu kapsamda kadın istihdamını desteklediklerini söyledi.

Gelişen teknoloji ile birlikte birçok yeni mesleğin daha ortaya çıktığını ifade eden Keleş, “İş hayatında ağırlığın endüstriden bilgi ve hizmet sektörlerine kayması ile birlikte bilgi çağının ortaya çıkardığı yeni mesleklerin pek çoğunda kadınlar yoğunlaşmıştır. Çalışan kadınların sektörel dağılımına baktığımız zaman tarım sektöründe yüzde 28,7, sanayi sektöründe yüzde 15,9 ve hizmetler sektöründe de yüzde 55,4'tür” ifadelerini kullandı.

İŞKUR'un faaliyetlerine olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Keleş, geçen yıl hizmetlerden yararlanmak için başvuru yapan kadınların oranının yüzde 37 olduğunu, işe yerleştirilenler içindeki kadın oranının ise yüzde 23 olduğunu aktardı.

AB kadın istihdamını destekliyor

AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Maria Magdalini Kanellopoulou da, Türkiye'de kadın istihdamının az olduğunu ve bunun çoğaltılmak istendiğini dile getirerek, “Avrupa Birliği'nde kadınların istihdama katılım oranı yüzde 65'ler seviyesinde. Elbette AB içindeki ülkelerin de farklılıkları bulunuyor. Türkiye'de 2020 yılına kadar AB ortalamasını yakalamak istiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı ‘İŞ'te Kadınlar' konulu panele geçildi. Panelde Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, Av. Ruhsar Tanrıkulu, Selcen Faydasıçok, Prof. Dr. Semra F. Nalçacı Aşcıgil kadınların çalışma hayatındaki hukuki durumlardan, yaşadıkları avantaj ve dezavantajlarına değin pek çok konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Panelin sonunda en fazla kadın istihdam eden Konya Sanayi Odası üyesi Konya Şeker'e, Aydınlar Yedek Parça'ya, Arık Bey Tekstil'e, Panagro Tarım'a ve BZD Tekstil'e plaketleri takdim edildi.

Programa Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Maria Magdalini Kanellopoulou ile çok sayıda davetli katıldı.