KTB Başkanı Hüseyin Çevik: “Açıklanan buğday fiyatı dünya piyasalarının üzerinde”

TOBB Borsalar Konsey ve KTB Başkanı Hüseyin Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, geçen yıl ton başına 1050 TL'den alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatının bu yıl yüzde 29 artışla 1350 TL, arpa alım fiyatının da yüzde 33 artışla ton başına 1100 TL, makarnalık buğday fiyatının yüzde 32 artırılarak ton başına 1.450 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

Açıklanan fiyatın dünya piyasalarının üzerinde olduğunun altını çizen Hüseyin Çevik, Bakanlıkça verilen ton başına yaklaşık 200 TL prim ve gübre, mazot gibi diğer desteklerle birlikte fiyatın 1.550 TL'ye kadar yükseleceğini, yüzde 4'lük kaliteli destek priminin ilave edilmesiyle birlikte fiyatın ton başına 50 TL daha artacağını ifade etti. Alım fiyatının üreticinin artan girdi maliyetleri karşısında nefes alması açısından değerli olduğuna değinen Çevik, girdi maliyetlerinin azaltılması yönünde adımlar atılmasının sürdürülebilir bir üretim ve ticaret açısından son derece önemli olduğunu belirterek, açıklanan fiyatların buğday ekimini teşvik edeceğini bildirdi.

“Dünya buğday üretimi artacak”

Hüseyin Çevik açıklamasını şöyle sürdürdü; “Dünyada buğday üretimi artış gösteriyor. Türkiye'nin özellikle ihracat karşılığı buğday ithal ettiği Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'da üretimin artacağı, Türkiye'deki bitki gelişiminin bu sene rekoltenin iyi olacağı öngörülmesi dikkate alındığında TMO'nun açıklamış olduğu müdahale alım fiyatları, çiftçinin desteklendiğini göstermektedir. Üreticilerimizin bu destekleri işletmelerini geliştirmek için değerlendirmesi gelirlerini artıracaktır.

Türkiye bugün artık 75 milyonu değil en az 85 milyonu besleyen bir ülke konumunda. Gelişmiş un sanayimiz dünya ihracat şampiyonu. Makarna ve irmik sektörümüz de dünyada söz sahibi. Bu sektörler sürekli kaliteli hammadde ihtiyacı duymakta. Burada önemli bir ayrıntı daha vardır. Ülkemiz kendine yetecek buğdayı kurak yıllar haricinde üretmiştir. Ülkemizde bir kalite sorunu vardır. Bu konuda epey ilerleme sağlanmış olsa da, sorunun çözümü kaliteli üreten çiftçinin ödüllendirilmesidir. Serbest piyasa yıllardır kaliteli ürüne yüksek değer vermektedir. Bu yıl da TMO protein oranı yüksek, süne oranı düşük olan buğdaylar açıklanan fiyatın üzerine yüzde 4'e kadar ilave destek primi vererek konunun önemine işaret etmiştir.”

"Lisanslı depolarda alım yapılacak"

TMO'nun Türkiye genelinde yaklaşık 270 işyerinde ve buna ilave protokol imzalanan 80 adet lisanslı depolarda alım yapacağını belirten Çevik, “Üreticilerimizin lisanslı depoları kullanmaları menfaatlerine olacaktır. Nitekim lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 TL nakliye desteği, araç başına 25 TL analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkânı ile peşin ödeme gibi avantajlar mevcuttur. Borsa üzerinden alım TMO şubelerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabileceklerdir” dedi.