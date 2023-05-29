KTO Başkanı Öztürk: “Ekonomik olarak hedeflerimize bu yeni yüzyılda ulaşacağız”

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, seçim sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyerek, "Artık ülkemizin 2. yüz yılına giriyoruz. Ekonomik olarak hedeflerimize bu yeni yüz yılda ulaşacağız" dedi.

KTO Başkanı, Selçuk Öztürk, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2 Tur Seçimi'ni değerlendirdi. Demokrasiden yana olduğunu gösteren tüm Türkiye'nin birlik, beraberlik ve istikrar isteğini sandığa yansıttığını söyleyen Başkan Öztürk, “Seçim sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasinin gereği olarak son sözü halkımız sandıkta söylemiş ve iradesini yansıtmıştır. Aziz milletimizin tercihiyle yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Türkiye'nin 2. yüzyılına gireceği yeni dönemde hayırlı hizmetler temenni ediyorum” dedi.

Ekonomik gelişimin devamı açısından gerçek demokrasiyi vazgeçilemez bir unsur olarak gördüklerini ifade eden Başkan Öztürk, “Türk milleti bir demokrasi sınavından daha başarıyla çıkmıştır. Demokrasi şölenine gölge düşürecek hadiselerin yaşanmadan sağduyu ile seçimlerin yapılması ve sonuçlara saygı duyulması en büyük sevincimizdir. Bundan sonra hedef, birlik ve beraberlik içinde çok daha büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemek olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti örnek demokrasisi, gelişen ekonomisi, insan gücü ile geride bıraktığı yüzyılını başarılı bir şekilde tamamlıyor. Artık ülkemizin 2. yüzyılına giriyoruz. Ekonomik olarak hedeflerimize bu yeni yüz yılda ulaşacağız. Bunun için ekonomiyi yönlendiren kurumlar olarak daha çok çalışma inancında ve gayretinde olacağız” şeklinde konuştu.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Konya'da seçimleri kazanan tüm milletvekillerini de tebrik ederek, yeni dönemde Konya için hayırlı hizmetler beklediklerini ifade etti.