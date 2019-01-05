KTO Başkanı Selçuk Öztürk: “2019'da Konya yeni rekorlara imza atacaktır”

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşma başarısı gösteren tüm Konyalı tüccar ve sanayicileri kutlayarak, 2019'da Konya'nın yeni rekorlara imza atacağını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye 2018 yılında yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Konya'nın 2018 yılında ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 15,2 artışla 1 milyar 803 milyon dolar oldu.

İhracat verilerini değerlendiren KTO Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, “2018 yılında yapılan 1 milyar 803 milyon dolar ihracat ile Konya, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Konya 2018 yılında Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı payı yüzde 1,07 çıkartarak en yüksek ihracat yapan şehirler listesinde 13. sıraya yükselmiştir. Müteşebbislerimizin fedakârca çalışmaları ile Konya'nın küresel ekonomide hızla ilerlediği tescillenmiştir. Bu başarıyı sağlayan tüm tüccar ve sanayicilerimizi kutluyor, emeğini harcayan alın terini döken herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Konya yeni rekorlara imza atacaktır”

Dünya ekonomisindeki gelişmelerle birlikte Konya'nın 2019 hedefini değerlendiren Başkan Öztürk, “Türkiye ekonomisinde toparlanma için ihracat hayati önem taşımaktadır. Fakat, dünyadaki yavaşlama karşısında hazırlıklı olmalıyız. Özellikle ihracat tarafında 2019 yılında piyasalar 2017 ve 2018 gibi hızlı bir büyüme içinde olmayacaktır. Bir başka deyişle Türkiye'de ihracat artışına yol açan talep sıçraması yaşanmayacaktır. Bu nedenle 2019 yılında ihracatta daha aktif bir pazarlama sürecine hazırlıklı olmalıyız. Konya tüm bunlara rağmen 2019'da da ihracata dayalı büyümesini devam ettirmek için çalışmaya devam edecektir. Her şeyden önemlisi kazandığımız moral ve motivasyon 2019'da ihracatçılarımızın için en büyük avantajdır. 2019'da Konya yeni rekorlara imza atacaktır. Hedefimiz bu yıl 2 milyar dolar barajını aşmaktır” şeklinde konuştu.

“Alternatif pazar çalışmalarımız devam edecek”

Konya Ticaret Odası olarak 2018 yılında 1,8 milyar doların üzerinde ihracat hedefi ile programlı olarak çalışma yürüttüklerini ifade eden Selçuk Öztürk, “İhracatçı üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerimizin karşılığını aldığımızı görmekteyiz. 2019 yılında da başta Afrika ve Güney Amerika olmak üzere alternatif pazar çalışmalarımız devam edecek. Uluslararası çapta gerçekleştirdiğimiz Konya Bölgesi İmalat Envanteri projemiz ile Konya firmaların yurtdışında tanıtılması ve üyelerimizin daha fazla ithalatçı ile buluşmasını sağlayacağız. Yurt dışı fuar ve ikili iş görüşmeleri organizasyonlarımızı sürdüreceğiz. Bununla birlikte yurt dışından satın alma heyetlerini Konya'ya getirmeye de devam edeceğiz. Tüm tüccar ve sanayicilerimizle birlik içinde yapacağımız çalışmalarla Konya küresel ticaretten aldığı payı artıracaktır” diye konuştu.