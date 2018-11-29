KTO Karatay ile MÜSİAD Konya Şubesi arasında işbirliği

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi arasında Sektör Danışmalığı Projesi'ne yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesi ile MÜSİAD Konya Şubesi arasında Sektör Danışmalığı Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgilerin, sanayi içerisinde uygulama alanında görülmesi, bilgi yanında beceri de kazanarak iş dünyasına nitelikli eleman olarak giriş yapması hedefi ile yola çıkılan projeden bugüne kadar 300 sektör danışmanı öncülüğünde bin 200'ün üzerinde öğrenci yararlandı. Sektör ve iş dünyası birlikteliğini güçlendirmek amacıyla üniversitede düzenlenen törene KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Aydoğan, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Mütevelli Heyeti Üyeleri, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, MÜSİAD Lyon Şube Başkanı Adil Dönmez, sektör danışmanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Üniversite iş dünyası bütünleşmesine vesile”

İş dünyası ile üniversiteyi bütünleştirme noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Aydoğan, “MÜSİAD Konya Şubesi ve üniversitemiz arasında gerçekleştirilen üniversite-iş dünyası bütünleşmesine de vesile olan Sektör Danışmanlığı Projesi protokolünün hayırlı olmasını diliyorum. Sektör Danışmanlığı Projesi aynı zamanda ahilik geleneğinin bir uzantısı niteliğindedir. Bugüne kadar bin 227 öğrenci, 300 sektör danışmanı aracılığıyla projeye dahil olmuştur. Proje ile öğrenciler hocalarından öğrendikleri bilgilerin yanında pratiği de katmakta, öğrenci ve sektör danışmanı arasında usta-çırak ilişkisi oluşmakta, böylece köklü gelenek KTO Karatay Üniversitesi aracılığıyla nesillerden nesillere taşınmaktadır” dedi.

“KTO Karataylılar sektör danışmalığı ile iş hayatında bir adım öndeler”

Sektör Danışmanlığının öğrenciye vizyon, sektör bilgisi kazandıran, öğrencinin ufkunu açan ve sektöre hazırlayan bir program olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, “Sektör Danışmanlığı üniversitemize özgü, isim hakkı KTO Karatay Üniversitesi'ne ait bir projedir. Sektör nitelikli iş kaynağına ihtiyaç duyuyor, bizler de bu kapsamda nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında çalışmalar yapıyoruz. Sektörün taleplerini merkez alan bir üniversiteyiz. Proje ile öğrencilerimiz sektörü tanıyarak mezun oluyor. Üniversiteden mezun ettiğimiz birçok öğrencimiz kendi sektöründe çalışacak, bu proje ile sektör çalışandan ne bekliyor onu okulunu bitirmeden öğrenecek, cevabını sektör danışmanından alacak. Müfredatımızı da sektör danışmanlarımızla istişare sonucu şekillendiriyoruz. Öğrencilerimizin kariyerlerini yönlendirecek bu protokolün onların iş hayatına tecrübe sahibi bireyler olarak başlamalarına yardımcı olacağına inanıyoruz. Verdikleri desteklerden ötürü firmalarımıza, MÜSİAD Konya Şube'sine teşekkür ediyor, protokolün ülkemiz, üniversitemiz, öğrencilerimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“En büyük gücümüz beşeri sermayemiz”

Sektör Danışmanlığı Projesi'nin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu kaydeden MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ise, “Ciddi ekonomik gelişmeler gösteren ülkemizde maalesef katma değer sorunu yaşanmaktadır. Bu soruna karşı en büyük gücümüz ülkemizde var olan beşeri sermaye gücüdür. Beşeri sermayeyi aktif hale getirecek çalışmalar yapmalı, sanayi-üniversite iş birliklerini güçlendirmeliyiz. Bugün imzalanan protokol ile üniversitede kazanılan bilgi sanayide uygulama imkanına dönüşecektir, bu vesile ile KTO Karatay Üniversitesi'ne teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Protokol imza töreninin ardından katkılarından ötürü sektör danışmanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi, öğrenciler ise sektör danışmanı firmalar ile fikir alışverişinde bulunarak projeye katkı sağladı.