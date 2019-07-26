KTO Karatay istihdam oranlarında ilk sıralarda

Araştırmanın “İstihdam Oranı” kategorisinde KTO Karatay'ın da bu yıl ilk öğrencilerini almaya hazırlandığı Pilotaj Bölümü ilk sırada yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye'deki üniversitelerin bölüm bazında iş bulma sürelerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme oranlarını, ortalama ücretlerini, istihdamın sektörel dağılımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya koyan Üni-Veri isminde ulusal bir araştırma yayınladı. KTO Karatay Üniversitesinde yer alan bölümler bu araştırmada ilk sıralarda yer aldı. KTO Karatay Üniversitenin, “İstihdam Oranı” kategorisinde ilk 20'de 11, “İş Bulma Süresi” kategorisinde ise ilk 20'de 9 bölümü bulunuyor.

Her yıl açtığı nitelikli bölümlerle ülke ihtiyaçlarını önemseyen ve sektör ile görüş alışverişinde bulunarak müfredatını yenileyen KTO Karatay Üniversitesinin “İstihdam Oranı” kategorisinde ilk 20'de; Pilotaj, Fizyoterapi, Odyoloji, Hemşirelik, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Endüstri Mühendisliği, Yabancı Diller (Mütercim Tercümanlık Arapça-İngilizce), Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği başta olmak üzere 11 bölümü bulunuyor. Türkiye'de yüzde 77 istihdam oranı ile Pilotaj Bölümü ilk sırada yer alıyor. Çağın ihtiyaçlarını gözeterek bünyesine yeni bölümler kazandıran KTO Karatay Üniversitesi de 2019-2020 akademik yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Pilotaj Bölümü'ne ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor.

“İş Bulma Süresi” En Kısa Bölümler KTO Karatay'da

Üniversite bölümlerinin iş bulma sürelerini, ücretlerini ve nitelik ölçümlerini kamuoyuna açarak, üniversite tercihi yapacak olan gençlere karar verme süreçlerinde yardımcı olmayı hedefleyen Üni-Veri'nin “İş Bulma Süresi” kategorisinde ise KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümler dikkat çekiyor. Sektörde aranan mezunlar veren KTO Karatay'da ise Üni-Veri “İş Bulma Süresi” kategorisinde ilk 20 bölümden İç Mimarlık, Mimarlık, Pilotaj, Odyoloji, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Tıp, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yabancı Diller (Mütercim Tercümanlık Arapça-İngilizce) olmak üzere 9 bölüm yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi araştırmasına göre bu bölümlerden mezen bireyler mezuniyet tarihinden itibaren 0-12 ay içerisinde işe yerleşiyor. “İş Bulma Süresi” kategorisinde İç Mimarlık Bölümü 5 ay 8 gün ile en kısa sürede iş bulan 2. meslek olarak dikkat çekiyor.

Araştırmanın Öğrencilere Rehberlik Etmesi Amaçlanıyor

https://univeri.cbiko.gov.tr/ adresinden erişime açılan araştırma başta üniversite tercihi yapacak öğrencilerin, üniversitelerde eğitimine devam eden veya yeni mezun gençlerin ve profesyonellerin doğrudan yararlanabileceği bir kaynak niteliği taşıyor. Yükseköğretim Kurumu'ndan alınan mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan istihdam verilenlerinin birleştirilerek analiz edilmesiyle hazırlanan Üni-Veri 2014-2018 dönemini kapsıyor.

İstihdam Oranı, İş Bulma Süresi, Ücret, Nitelik Uyuşmazlığı ve Kamuda İşe Yerleşme Oranı gibi kategorilerin yer aldığı araştırmanın öğrencilere rehberlik etmesi amaçlanıyor.