KTO Karatay Pilotaj Yüksek Lisans Programını faaliyete geçirdi

Kendi hava parkında, kendi uçak/planör filosuyla eğitim veren Türkiye'nin tek üniversitesi unvanının sahibi KTO Karatay Üniversitesi, lisans mezunu olanlara hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

Havacılık alanında Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip olan KTO Karatay Üniversitesi, uluslararası düzeydeki lisans eğitiminin yanında artık lisansüstü eğitimi ile de dikkat çekiyor. KTO Karatay Üniversitesi, havacılık sektörünün gösterdiği hızlı gelişmeye katkı sağlamak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Pilotaj Yüksek Lisans Programını faaliyete geçirdi. Havacılığa ilgi duyan, hayallerini gökyüzüne taşımak isteyen ve gerekli şartlara sahip olan tüm lisans mezunu adayların başvurabileceği programda, uluslararası standartlarda eğitim verilecek. İngilizce yürütülecek programda öğrenciler, Tezsiz Yüksek Lisans derecesi ile mezun olacak.

“Tam donanımlı hava meydanında uygulamalı eğitim fırsatı”

KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Yüksek Lisans Programı öğrencileri, merkez kampüse yarım saat uzaklıktaki Hava Meydanı'nda “Yüzde 100 Uçuş Akademisi” imkanlarıyla eğitim alacak. Öğrenciler; 1.200 metre çim pist, 1.500 metre asfalt pist, 1.500 metre taksi yolu, uçak bakım hangarı, 7 adet eğitim uçağı, 4 adet planör ve 1 adet çeker uçak ile tam donanımlı hava meydanında, gerçek bir uygulama deneyimi yaşayacak. Uluslararası standartlarda pilot yetiştiren KTO Karatay Üniversitesi, son teknolojiye sahip simülasyon cihazı ve araçlar ile öğrencilerin eğitim almalarını sağlıyor. Ayrıca Türkiye'de ilk kez kullanılan paraşütlü eğitim uçaklarıyla yaşanabilecek muhtemel kazaların önüne geçmeyi hedefleyen KTO Karatay Üniversitesi, geleceğin pilot adayı öğrencilerinin güvenliklerine, üst düzeyde önem veriyor.

Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) mezunları pilotaj alanındaki tüm uçuş eğitimlerini tamamlayarak, kariyerlerine Pilot olarak devam edebilecekler. Kariyerinde hedeflerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrenci pilot adayları, 09 Şubat 2023 tarihine kadar https://lisansustu.karatay.edu.tr/ adresinden online olarak başvuru yapabilecek.