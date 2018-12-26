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KTO Karatay Tıp Doktorclub Awards'dan bu yıl da ödül ile döndü

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Doktorclub Awards 2018 ’Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’ töreninden ödülle döndü.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Doktorclub Awards 2018 'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' töreninden ödülle döndü.


Doktorclub tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Doktorclub Awards 2018 'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' töreni gerçekleştirildi. KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, gerçekleştirilen ödül töreninden “Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülü ile döndü. Doktorclub Awards 2017'de “Yılın Temel Bilimler Doktoru” ödülüne layık görülen KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Füsun Sunar, “Haydi Gençlik, Egzersiz İlaçtır, Hareket Et, Harekete Liderlik Et” çalışması ile de bu yıl “Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünün sahibi oldu.


Proje sürecinde her türlü desteği sağlayan KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve üniversite öğrencilerine teşekkür eden Sunar, “Şahsım ve üniversitem adına gurur verici, mutluluk duymaktayım. Üniversite olarak güzel işler yapıyoruz. Sosyal sorumluluk alanında bu ödülü aldığımız için gururluyuz. Doktorclub yönetimine bu güzel çalışmaları için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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