KTO Karatay Üniversitesi 10. mezunlarını verdi

kez mezuniyet coşkusu yaşandı.

KTO Karatay Üniversitesi 2021-2022 Mezuniyet Töreni ve 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Programı, Karatay Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Törene, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı. Heyecan ve coşkunun bir arada yaşandığı törende, lisans ve ön lisans düzeyinde ilk 3'e giren mezunlar ile fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulu birincilerine plaketleri takdim edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç'ın konuşmalarıyla devam etti.

“Kadim Başkent Konya, eğitimin de başkentidir”

Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın eğitim başkenti olduğunu ifade ederek, “Selçuklunun kadim başkenti olan Konya, eğitimin de başkenti olmuştur. Günümüzde Konya, yüz otuz bin öğrencisi ile Türkiye'nin en önemli üniversite şehirlerinin başında gelmektedir. Öğrenci sayısının yanı sıra Konya'da özellikle eğitim kalitesinin de her geçen gün artıyor olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, öğrencilerine her zaman iyi bir eğitim imkanı sunan KTO Karatay Üniversitesi de gurur duyduğumuz eğitim kurumlarımızın başında geliyor. Onun için başta Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Öztürk olmak üzere tüm mütevelli heyet üyelerine, rektörümüze ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altay, “Ben de burada aynı zamanda bir mezun öğrencinin velisi olarak bulunuyorum. Oğlum bugün mezun oluyor. İnsan bu konuşmayı yaparken heyecanlanıyor. Bizim için çok büyük bir gurur” ifadelerine yer verdi.

“Bu ülkenin en iyi vakıf üniversitelerinden biri olmanın değerini biliyoruz”

Törende konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Ulusal ve uluslararası alanda bilimin ışığında yetiştirdiğimiz her bakımdan nitelikli insan kaynağımızla, geleceğimizi inşa ediyoruz. Ülkemizi dünyada hak ettiği saygın konuma nitelikli insan gücümüz taşıyacaktır ve bu eğitime yapılan yatırımla mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.

Törende mezun öğrencilere seslenen Başkan Öztürk, “Sizler KTO Karatay Üniversitesinden akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek, bilginin sınırlarını genişleten, çalışarak başaracağına inanan, çağın ihtiyaçlarına cevap veren, geçmişini sahiplenen, geleceğe dair bir hayali olan gençler olarak mezun oluyorsunuz. KTO Karatay Üniversitesi bizim bitmeyen hikayemizdir. İnanıyorum ki başarı dolu hikayeleriniz, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında anlatılacaktır” dedi.

“Öğrencilerimizin ve değerli anne-babaların yaşadığı gururu görüyorum”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Bugün, göz bebeğimiz öğrencilerimizin mezuniyet heyecanı ve mutluluğuna ortak olmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin ve değerli anne-babaların yaşadığı gururu yüzlerinizden okuyabiliyorum” ifadelerine yer verdi. Evlatlarını KTO Karatay Üniversitesine emanet eden ailelere teşekkür eden Rektör Ortaç, konuşmasında mezunlara şöyle seslendi:

“Sizleri üreten, heyecanını hiçbir zaman yitirmeyen bireyler olarak mezun ediyoruz. Şimdi bu birikimlerinizi ulusal ve uluslararası alanda gösterme safhasına başlıyorsunuz. Çağın gerekliliklerine ayak uydurarak, bilgilerinizi daima güncelleyerek asla yerinizde saymadan geleceğe emin adımlarla yürüdüğünüzü, Türk milletinin ideallerine bağlı kalarak bilimin yolundan ayrılmayacağınızı biliyorum. Zaman ve mekan fark etmeksizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma idealine birlikte katkı sağlayacağız. Mezuniyetiniz için sizleri tebrik ediyor; geleceğinizin aydınlık, bahtınızın açık olmasını diliyorum.”

Yaklaşık bin 500 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende, KTO Karatay Üniversitesinden üniversite birincisi olarak mezun olan Emine Demirbaş, plaket ve hediyesini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk'ün elinden aldı. Tarih Bölümünden mezun olan Emine Demirbaş'a Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ise mezuniyet kuşağını bağladı. Törende fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulu birincilerine dekan ve müdürleri tarafından plaketleri takdim edildi. KTO Karataylı mezunlar, Selçuklu kültüründen esinlenerek tasarlanan cübbeleri ile Ahilik Yemini etti. Adını kadim Selçuklu medeniyetinin en önemli yapı taşlarından Karatay Medresesinden alan KTO Karatay Üniversitesi, yeni mezunlarını büyük bir heyecan, coşku ve gururla uğurladı.