KTO Karatay Üniversitesi Antalya'dan ödülle döndü

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, Antalya'da düzenlenen “Üniversitelerarası Hassas İniş Yarışması'nda takım sıralaması ve bireysel sıralamada birincilik alarak havacılıktaki başarısını gösterdi.

Antalya Bilim Üniversitesi tarafından “Üniversitelerarası Hassas İniş Yarışması” düzenlendi. Antalya Karain Hava Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona üniversitelerin Pilotaj Bölümü öğrencileri, pilotlar ve havacılık meraklıları katıldı.

KTO Karatay Üniversitesi'ne “Üniversitelerarası Hassas İniş Yarışması” ödülü

Havacılık alanında sağladığı başarılar ve kazandığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren KTO Karatay Üniversitesi, katıldığı Üniversitelerarası Hassas İniş Yarışması'ndan da ödülle döndü. Yarışmada, “Takım Sıralaması”nda KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinden Zeki Burak Demirel ve Sema Pasinli birinci; Mehmet Akif Güzel ve Nida Nur Kılıç üçüncü; “Bireysel Sıralama”da ise Zeki Burak Demirel birinci, Nida Nur Kılıç ikinci oldu.

KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencileri ve pilotlarını tebrik eden KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “İstikbal Göklerdedir' şiarıyla üniversitelerimiz, ülkemizi muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için yoğun çalışmalar yürütüyor. KTO Karatay Üniversitesi olarak bizler de güçlü ve deneyimli akademik kadromuzla uluslararası standartlarda pilot yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin bu tarz kıymetli yarışmalarda dereceye girmeleriyle motivasyonumuz daha da artıyor. Yarışmada gösterdikleri başarıları dolayısıyla öğrencilerimizi, pilotlarımızı ve tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi, pandemi dönemi olmasına rağmen yapmış olduğu yatırımlar, eğitsel inovasyonlar, havacı olmaya yönelik insan yetiştirme çalışmaları ve istihdam edilen kadronun eğitim ve kalitesi ile 2020 yılında Antalya Bilim Üniversitesi ve ELBA Havacılık Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği “Yılın Havacısı 2020” havacılık ödül töreninde “Havacılık Eğitimi” temalı “Yılın Havacısı” ödülünün de sahibi olmuştu.