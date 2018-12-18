KTO Karatay Üniversitesi çalışanlarına seminer

KTO Karatay Sağlık Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen seminerde KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Konya Hastanesi FTR Uzmanı Dr. Sinan Balçacı, üniversite çalışanlarına duruş ve oturuş bozuklukları hakkında bilgiler vererek, sorularını yanıtladı. Ofis yaşamında doğru duruş ve oturuş konusunda son derece dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizen Dr. Balçacı, “Duruş bozukluklarında çalışma alanı durumu, çevresel ve psikolojik faktörlerin etkisi oldukça büyük. Toplumumuzda 80 kişiden 1'i bel ve boyun rahatsızlıkları ile karşı karşıya kalıyor. Özelikle günün büyük bir kısmını masa başında oturarak geçiren insanlar bir takım postural alışkanlıklar edinmelidir. Kötü duruş hayatın ileri dönemlerinde karşılaşılabilecek birçok romatizmal hastalığın, organ bozukluklarının sebebi olabilir. İdeal ayakta durma pozisyonunda baş dik, ileri ve geri eğiklik yapmaksızın yanlardan bakıldığında kulaklar tam omuzlar hizasında olmalıdır. Göğüs dik durmalı, bel ve boyundaki çukurluklar normalden fazla veya az olmamalıdır. Karın düz olmalı, omuzlar dik olmalıdır. Belirli aralıklarla ayağa kalkıp esneme hareketleri, vücudu dinlendirecek hareketler yapılmalıdır. Genel vücut sağlığımız için ise düzenli ve doğru egzersizlerle desteklenmelidir.” diye konuştu.

“Günde 7 bin ile 13 bin aralığında adım”

Düzenli aralıklarla haftada 5 gün en az 30 dakika boyunca fiziksel harekette bulunmanın vücudun hasarlı bölgelerini tamir ettiğini aktaran, Balçacı, “Günlük ev işlerini, egzersiz olarak değerlendiremeyiz. Fiziksel aktiviteyi hayatınızda öncelikli hale getirilmelisiniz. Sağlıklı bir yetişkin günde 7 bin ile 13 bin aralığında adım atmalıdır” önerilerinde bulundu.

KTO Karatay'da Sağlık Sohbetleri beslenme, kadın-doğum nöroloji ve enfeksiyon konularında uzmanlar tarafından verilecek seminerler ile devam edecek.