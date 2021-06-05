KTO Karatay üniversitesi ile Somali Hormuud Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Uluslararası alanda yaptığı başarılı çalışmalar ve iş birlikleri ile öne çıkan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Somali'nin en önemli vakıf üniversiteleri arasında yer alan Hormuud Üniversitesi arasında protokol imzaladı.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisler Binası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Somali Hormuud Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adam Shidane Guled'e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetlerini dile getirdi. Rektör Sade, “Tarihi 1251 yılına dayanan KTO Karatay Üniversitesi, yaklaşık 26 bin üyesi olan Konya Ticaret Odası'nın desteğini her zaman arkasında hissetmektedir. Buradan aldığımız güçle üniversitemiz, 65 ülkeden uluslararası öğrencisi olan bir dünya üniversitesi olma yolundaki çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Dost ve kardeş ülke Somali bizim için çok kıymetli. Somalili 10 öğrencimizin 6'sı tam burslu olarak üniversitemizde eğitim alıyor. Somali'nin en önemli üniversitelerinden Hormuud Üniversitesi Rektörü ve heyetini Konya'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. KTO Karatay Üniversitesi olarak, üzerimize düşen akademik ve bilimsel konularda her türlü desteğe hazırız” dedi.

Somali Hormuud Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adam Shidane Guled ise, “Hormuud Üniversitesi, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer almaktadır ve Somali'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biridir. Mühendislik, Ziraat, Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim, İktisadi ve Yönetim Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler, İlahiyat ve Liderlik Fakültelerimizde 1.405 öğrencimize hizmet veriyoruz. Somalili gençlerin Türkiye'de üniversite eğitimi almalarından ve mezun olduktan sonra Somali'ye dönerek ülkelerine hizmet etmelerinden dolayı çok memnun oluyoruz. İki ülke arasında Osmanlı Döneminden itibaren başlayan tarihi bağ, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle daha da güçlendi. Türkiye'nin ve sizlerin desteğinizden dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından akademik personel değişimi, öğrenci hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve bilimsel çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, uygulamalı eğitim konularında iş birliği protokolü imzalandı. Görüşmelerin ardından heyet, KTO Karatay Üniversitesi kampüsünü de gezerek, 18 Haziran tarihinde KTO Karatay Üniversitesi'nin gerçekleştireceği uluslararası öğrencilere yönelik bursluluk sınavı konusunda bilgi aldı.

İmza programına, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Rektör Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Necati Vardar ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Gündüz, Somali Hormuud Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adam Shidane Guled, Rektör Yardımcısı Dr. Abdimahad Abshir Arale ve TİKA/Maarif Vakfı Yetkilisi Halim Kesici katıldı.