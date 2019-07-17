KTO Karatay Üniversitesi ile Ziraat Katılım Bankası arasında protokol

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Ziraat Katılım Bankası arasında İşi Yerinde Gözle Projesi'ne yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesi ile Ziraat Katılım Bankası arasında İşi Yerinde Gözle Projesi'ne yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Üniversitede gerçekleşen protokol törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Ziraat Katılım Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Suat Tüccar, KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri ve İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergun, BÜSAN Konya Ziraat Katılım Bankası Şube Müdürü Tarık Tümer, Ziraat Katılım Bankası Selçuklu Şube Müdürü Şube Müdürü Alper Tungay Bıyıklı, Ziraat Katılım Bankası Mevlana Konya Şube Müdürü Ali Osman Duran, banka yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Akademik donanım sektöre yansıyacak”

İş dünyasının üniversitesi olarak sektörde karşılığı olan programları üniversite bünyesine kazandırmaya özen gösterdiklerini belirten ve protokolün hayırlı olmasını dileyen Rektör Sade, “Kariyer ve Gelişim Ofisi bünyesinde yürütülen İşi Yerinde Gözle Projesi ile öğrencilerimiz akademik donanımlarını sektörde uygulama fırsatı bulacak. Geçtiğimiz yıllarda lisans düzeyinde İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü'nü Türkiye'de ilk olarak üniversitemize kazandırdık. Bizler İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü'nü açarken sektörün tecrübelerine fikirlerine başvurduk bugün ise iş birliklerimizi gün geçtikçe geliştiriyoruz. Sektörün taleplerini merkez alan bir üniversiteyiz. Ziraat Katılım bankası öğrencilerimize model olacak bir kurum. Bu kıymetli iş birliğini bizler gerçekleştirdik, en önemli görev artık öğrencilerimize düşüyor. Protokolün üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Sektörde nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var”

Böylesine değerli bir çalışmada oldukları için mutlu olduklarını dile getiren Ziraat Katılım Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Suat Tüccar ise “Tıpkı üniversitelerin olduğu gibi bizlerin de sorumlulukları var. Bu sorumluluğu yaptığımız protokol ile yerine getireceğimize inanıyoruz. Sektörde nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Sizler için bu proje çok büyük bir fırsat ileride çalışacağınız sektörü tanıma imkanına sahip oluyorsunuz. Kendine değer katacak gayretli arkadaşları ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Bizler üzerimize düşeni yapmaya her daim hazırız” dedi.

“Bir ay içerisinde 10 gün boyunca gözlem fırsatı”

Proje kapsamında öğrenciler, mezun olmadan önce meslekleri ile alakalı olarak gözlem yapabilme imkânına erişecek, derslerde elde ettikleri bilgiyi gözlemleme alanı bulacak ve aynı zamanda kitaplarda yer almayan, hayati önem taşıyan bilgiyi sektörde öğrenip sektörel beceri de kazanarak iş dünyasının aradığı niteliğe sahip aday seviyesine yükselebilecek. Ayrıca bu proje ile öğrenciler staj gibi iş başı programlarının yanı sıra farklı kurum/kuruluşları görebilme ve yeni bir bakış açısı kazanabilme imkanına sahip olacaklar. İşi Yerinde Gözle Projesi'nde öğrenciler 1 ay içerisinde 10 gün boyunca ilgili kurumda gözlem yapma fırsatı bulacaklar.