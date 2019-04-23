KTO Karatay Üniversitesi, İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi kapanış oturumuna ev sahipliği yapacak

İslam ekonomisi alanında dünyaca ünlü akademisyenlerin bildirileri ile katkı sunacağı Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi (ISEFE'19) 27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. İslam Ekonomisi ve Finans alanını önemseyen ve bu alanda lisans eğitimi veren KTO Karatay Üniversitesi de 29 Nisan'da Konya Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek kongrenin kapanış oturumuna ev sahipliği yapacak.

İslam ekonomisi alanında dünyaca ünlü akademisyenlerin bildirileri ile katkı sunacağı Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi (ISEFE'19) 27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Dünya çapında pek çok üniversiteden araştırmacılara, yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkânı sağlayacak olan kongreye birçok kurum ve kuruluş çalışmaları ile katkı sağlayacak.

KTO Karataylı 18 Öğrenci Bildirileri ile ISEFE'19'da

Kongreye KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü akademisyenleri ile öğrencileri de İslam ekonomisi konusunda birbirinden değerli çalışmaları ile katkı sunacak. KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü'nde lisans eğitimi alan 18 öğrenci Sukuk, Karz-ı Hasen, Forward İşlemleri, Tekafül Sistemi Uygulamaları, İslami Menkul Kıymetler Borsası Modeli, İslami Açıdan Altına Dayalı Kira Sertifikaları, Osmanlı Para Vakıfları, Mütenakıs Müşareke ile Konut ve Proje Finansmanı, Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisinin Kullanım Alanları, İslami Finans Açısından Mikro Finans Modeli, Tekafül Sigorta ve Konvansiyonel Sigorta konularında poster; Kripto Paralar ve Blockchain, Az Gelişmişlik ve Yoksullukla Mücadele, Forward İşlemlerinin Temel Yapısı, Mütenakıs Müşareke ile Konut ve Proje Finansmanı, Karz-ı Hasen, Paranın Tarihçesi ve Katılım Endeksi konularında ise bildiri sunacak.

Kapanış Oturumunun Ev Sahibi KTO Karatay

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü'nü bulunduran KTO Karatay Üniversitesi, ayrıca ISEFE'19'un kapanış paneline ev sahipliği yapacak. 29 Nisan saat 14.00'te KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kapanış oturumunda, “Reel Sektörü Fonlamada Alternatif Bir Yöntem Olarak İslami Finans” konusu, alanın uzmanları tarafından konuşulacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Neşe Erim moderatörlüğündeki oturumda, KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, Prof. Dr. Obiyathulla Ismat Bacha (International Centre for Education in Islamic Finance Malaysia), Dr. Alaa Alaabed'in (Islamic International Rating Agency, Bahrain) sunumları ile katılımcıları bilgilendirecek.

İslam Ekonomisi ve Finans Alanında Nitelikli Akademik Kadro

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda ihtiyaç duyulan İslam Ekonomisi ve Finans alanını önemseyen ve bu alanda lisans eğitimi veren KTO Karatay Üniversitesi, Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Prof. Dr. Murat Çizakça, Prof. Dr. Osman Okka, Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergun gibi isimlerden oluşan güçlü akademik kadrosu ile ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli, çok boyutlu problemlere karşı sürdürülebilir çözümler üretebilecek ve yeni modeller geliştirebilecek uzmanları yetiştiriyor.

Uluslararası çapta gerçekleştirilen ISEFE ile dünyanın çeşitli ülkelerinden İslam ekonomisi ve finans alanında çalışmalar yürüten bilim adamlarının ve araştırmacıların araştırmalarını, fikirlerini paylaşması için imkân sunmak, ayrıca ileriye dönük iş birlikleri için bilimsel bir ağ oluşturmak amaçlanıyor.