KTO Karatay Üniversitesi KARSEM, oda üyelerine belgelendirme imkanı sağlayacak

Mesleki yeterlilik alanında yürüttüğü faaliyetlerle nitelikli işgücü istihdamına katkısını sürdüren KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM), Konya Ticaret Odası'nın desteğiyle oda üyelerine belgelendirme imkanı sağlayacak.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nitelikli işgücü istihdamına yönelik katkılarını artırarak sürdürüyor. Konya Ticaret Odası üyeleri ve çalışanlarının ilgili mesleklerde sınav ücretleri KARSEM aracılığıyla AB Hibe-II Fonu ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Odamızın tüm iştiraklerinde üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda mesleki eğitim ve istihdama yönelik projelere büyük önem vermekteyiz. KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) de bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Şehrimiz ve bölgemiz için önemli bir misyon üstlenen KARSEM, TÜRKAK tarafında akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da yetkilendirilen, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme işlemlerini yürütmektedir. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin daha etkili yürütülmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatına göre, sivil toplum kuruluşları nitelikli iş gücüne ve mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi olarak üyeleri veya üyelerinin çalışanları adına sınav ücreti ödeyebilmektedir. “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler” sınıfında yer alan İnşaat Boyacısı, Ahşap Kalıpçı, Betonarme Demircisi, Sıvacı, Isı Yalıtımcı, Duvarcı ile “Avrupa Birliği Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Protokolü” kapsamındaki Motorlu Kara Taşıtları Alım - Satım Sorumlusu ve Danışmanı mesleklerinde, KARSEM'in gerçekleştireceği mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde Odamız destekte bulunabilecektir. Bu kapsamda Konya Ticaret Odası olarak üyelerimizin veya üyelerimizin çalışanlarının sınav ücretlerinin AB fonundan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanabilmesini sağlayacağız” dedi.

Açıklamada, detaylı bilgi ve başvuru için KARSEM'in belgelendirme.karsem.com.tr web adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.