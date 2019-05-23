KTO Karatay Üniversitesi öğrenci topluluklarını ödüllendirdi

Programda ‘Yılın Enleri'ne plaketleri KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve Rektör Prof. Dr. Bayram Sade tarafından takdim edildi.

Programda konuşan Sağlık Kültür ve Sportif Faaliyetler Koordinatörü Emre Yılmaz, yıl içinde yapılan faaliyetler konusunda katılımcılara bilgiler vererek, hedeflerinin her geçen yıl daha fazla ve nitelikli etkinlikler yapmak olduğunu söyledi. Yılmaz, “Yıl boyunca 52 topluluğumuzla 206 etkinlik yaparak 25 bin katılımcıya ulaştık. Yüzlerce insanın yüzünde gülümsemeye, zihninde bir fikre bazen de ufkunda bir ilhama kaynak olduk. Çocuklarımızın hayalini topluluklarımız ile gerçekleştirdik. Gelecek yıl daha fazla etkinlik yapmak için şimdiden fikir üretmeye başladık” dedi.

“KTO Karatay Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yerini alacak”

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak öğrencilik döneminde edinilen tecrübelerin de önemine vurgu yaptı. KTO Karatay'ın öğrencileri ile dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefine doğru ilerlediğini aktaran Başkan Öztürk, “Sizler var olduğunuz için bu üniversite var. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldınız, değerli çalışmalar gerçekleştirdiniz. Üniversitelerin değerlerini mezunları belirler. Bu üniversiteden mezun olsanız bile ömrünüzün sonuna kadar KTO Karatay'ın bir parçasısınız. Gün geçtikçe büyüyen üniversitemiz 2019-2020 akademik yılında sizlerle daha iyi noktalara ulaşacak. Bir gün bu üniversite tıpkı yüzyıllar önce Karatay Medresesi'nin olduğu gibi dünyanın en başarılı üniversiteleri arasında yerini alacak” diye konuştu.

KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleştirilen programa, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.