KTO Karatay Üniversitesi pilot yetiştirecek

“İş Hayatına Açılan Kapı” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Pilotaj Bölümü'ne ilk öğrencilerini 2019-2020 akademik yılında alacak. Türkiye'de planör eğitimiyle pilot yetiştiren tek üniversite unvanına sahip olan KTO Karatay Üniversitesi, Pilotaj Bölümü'ne ilk yıl 5'i yüzde yüz burslu, 35'i ise ücretli olmak üzere toplamda 40 öğrenci kabul edecek.

Türkiye, diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi coğrafi konumu gereği havayolu taşımacılığında da önemli bir potansiyele sahip. Özellikle Asya ve Avrupa arasında Türkiye'nin hava sahasının stratejik ve ekonomik önemi gün geçtikçe artıyor. Modern yaşamın en hızlı aynı zamanda en güvenilir ulaşım aracı kabul edilen hava ulaşımının en büyük gereksinimi hiç şüphesiz nitelikli teknik eleman. Sektörde ise donanımlı ve nitelikli pilot eksikliği dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de büyük boyutlarda. Özel havacılık şirketlerinin artması ile başlayan hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, nitelikli personel ihtiyacını doğuruyor. Havacılık sektöründeki bu gelişmeler uluslararası standartlarda pilot ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Çağın ihtiyaçlarını gözeterek bünyesine yeni bölümler kazandıran KTO Karatay Üniversitesi de 2019-2020 akademik yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Pilotaj Bölümü'ne ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor.

"Son teknoloji ile eğitim almış pilotlar yetişecek"

Teorik ve uygulamalı alan eğitimlerinin yoğun olarak verileceği nitelikli pilotlar yetiştirmeyi hedef edinen KTO Karatay Üniversitesi, Pilotaj Bölümü'ne ilk yıl 5'i yüzde yüz burslu, 35'i ise ücretli olmak üzere toplamda 40 öğrenci kabul edecek. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi ve 4 yıllık eğitim süresi ile KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü, havacılık sektörünün ulusal ve uluslararası standartlarda, son teknoloji ile eğitim almış pilot ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

“Pilotaj Bölümü ile Konya'ya yeni bir sektör de kazandırılacak”

Bu yıl ilk öğrencilerini alacak olan Pilotaj Bölümü hakkında bilgi veren KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, havacılık sektörünün stratejik ve ekonomik öneminin gün geçtikçe arttığı Türkiye'de, bölümün ülke ve Konya açısından önemine değindi. Başkan Öztürk, “Son 10-15 yıla baktığımızda dünyada ekonomik büyümeyle birlikte ülkemizde de havacılık sektöründe büyük mesafeler kat ettik. Bu gelişmelerle beraber sektörde büyük bir iş gücü açığı da ortaya çıktı. Ülkemiz stratejik anlamda özel bir coğrafyada bulunuyor. Üniversite olarak Pilotaj Bölümü ve Pilot Akademisi açma yönünde karar verdik, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onayı verildi. Bunun ülkemiz ekonomisine çok büyük katkısı olacağına inanıyor ve Konya'ya yeni bir sektörün kazandırıldığını düşüyorum. Farklı sektörlere de elbette büyük katkısı olacak bir alan. Üniversite olarak Konya'ya, ülkemize ve gençlerimize önemli bir bölüm kazandırdığımızı düşünüyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Pilotlar aynı zamanda mühendis olarak mezun olabilecek”

KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü'nde eğitim görmenin ayrıcalıklarına da değinen Başkan Öztürk, “Üniversite olarak Pilotaj Bölümü'nde birçok bölümde çift ana dal programı imkanı sunuyoruz. Öğrencimiz bu mesleği seçebilir, daha sonra fikir de değiştirebilir. O sebeple üniversitemizde Pilotaj Bölümü'nü bitiren bir öğrenci şartları sağlamak kaydıyla çift ana dal programı ile mühendislik diplomasına da sahip olabiliyor. Mesleğini icra etmek isterse daha donanımlı bir pilot oluyor ya da tamamen farklı bir mesleğe, mühendislik alanına yönelebiliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'de ilk olarak bir üniversiteye özgü havapark

Üniversite bünyesinde kurulan Pilot Akademisi'nin de müjdesini veren Başkan Öztürk, “Üniversitemiz aynı zamanda pilot akademisini de kuruyor, öğrenci 4 yıllık lisans eğitimini tamamladığı takdirde direkt olarak, herhangi bir eğitime tabi tutulmadan yardımcı pilot olarak göreve başlayabiliyor. Öğrencilerimizin eğitimleri için 305 bin metrekare olan eğitim/uçuş alanımızın planlaması da yapılmaktadır. KTO Karatay Üniversitesi 4 yıl sonunda kendi havaalanı olan 14 uçaklık filoya sahip bir üniversite haline gelecektir. Pilotaj Bölümü ile Konya'da havacılığı geliştirmek adına da önemli bir adım atmış olduk. Öğrencilerimiz kendi uçak filosuna sahip ve Türkiye'de ilk olarak kendi havaparkına sahip bir üniversitede Pilotaj eğitimi almanın avantajını KTO Karatay'da yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Avrupa hava trafiğine en fazla katkı sağlayan ülke konumunda

Havayolu ulaşımında Türkiye, son 16 yılda kat ettiği ilerleme ile küresel düzeyde aşılması zor rekorlar kırarak, dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir başarı hikayesine imza atmanın gururunu yaşıyor. Türkiye'de 2018 yılında 210 milyonu aşan yolcu sayısı ile sektörün cirosu 15 yılda 35 kat artarak 110 milyar liraya ulaştı. Bugün sivil havacılıkta Türkiye, Avrupa hava trafiğine en fazla katkı sağlayan ülke, Türkiye'deki havalimanları yolcusunu en fazla arttıran havalimanları, Türk Hava Yolları dünyanın en fazla noktasına sefer yapan havayolu ve havalimanı işleticileri yurt dışında en fazla tercih edilen işletmeler oldu. Türkiye; son 10 yılda doğrudan uluslararası bağlantı noktalarının sayısını yüzde 192 artırarak yaklaşık 3 katına çıkardı. Ayrıca Türkiye, doğrudan ve dolaylı bağlanabilirliğini ise yüzde 534 arttırarak Avrupa'da uçuş ağını en fazla büyüten ülke konumuna erişti.

Sektörde istihdam oranı her geçen yıl artıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan sivil havacılık sektörüne yönelik raporda; 2017 yılında Dünya genelinde havacılık sektörü hizmet ihracatında ABD birinci, Birleşik Arap Emirlikleri ikinci ve 11 bin 295 milyon dolar ile Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı ise yaklaşık 200 bine ulaştı.