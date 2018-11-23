KTO Karatay Üniversitesinde e-laboratuvarın kapıları bilim insanlarına açık

“1st International Annual Workshop on LeanGreen SCM” isimli çalıştayda yalın ve yeşil tedarik zinciri araştırmaları için KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde kurulan sanal, profesyonel yer sağlayan bir e-laboratuvar katılımcılara anlatıldı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “İş dünyasının nabzını tutan bir üniversite olarak bilimsel çalışmaları her zaman destekledik. Bölümlerimizi, müfredatımızı iş dünyasının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Yıllar içerisinde değişim, hız ve yönetime dair yeni paradigmalar ortaya çıktı. Şirketlerin performansını arttırmada önemli bir nokta olarak görüyorum bu yenilikleri. Üniversite olarak 2017 yılında bu eksende bir laboratuvar kurduk. Araştırmacılarımızın çalışabileceği bir elektronik laboratuvarı onların hizmetine sunduk. Kapılarımızı bilim insanlarına sonuna kadar açtık” diye konuştu

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve KTO Karatay Üniversitesi Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Prof. Dr. Turan Paksoy da, “KTO Karatay Üniversitesi Endüstri4.0'ı önemseyen bu eksende önemli çalışmalar gerçekleştiren bir üniversitedir. Yalın ve yeşil tedarik zinciri yönetimi konusunda üniversite bünyesinde kurulan sanal laboratuvarda da önemli çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bilim insanları tecrübelerini paylaşacak, önemli katkılar sunacaktır” dedi.

1. Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı Southampton Üniversitesi'nden Dr. Muzaffer Alım'ın “Fiyat İndirimlerinden Kaynaklanan Talep Erteleme Yoluyla Lojistik Sistemlerin Performansının Artırılması”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Çağrı Koç'un “Yeşil Araç Yönlendirme” ve ElhadjLakhdar Üniversitesinden Saddam HocineBouzegag'ın “Tedarik Zincirlerinde Geri Dönüşüm Faaliyetlerinin Sistem Dinamiğine Etkilerinin İncelenmesi” sunumu ile sona erdi.