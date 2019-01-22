KTO Karatay Üniversitesinde Hukukta Gözlem Projesi başladı

Kurulduğu günden bu yana çeşitli projelerle teori ile pratiği buluşturan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 2018-2019 akademik yılında da sosyal bilimler alanında eğitim gören Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik Hukukta Gözlem Projesi'ni başlattı. Projenin uygulanmasına yönelik Konya Barosu ile imzalanan protokol kapsamında hukuk fakültesi öğrencileri bireysel veya gruplar halinde ilgili hukuk bürolarında gözlem yaparak, mesleğe donanımlı bir şekilde hazırlanmış olacak.

Üniversite-özel sektör iş birliğinde, tecrübe ile akademik bilginin buluşmasını sağlayarak özellikle mühendislik ve yönetim bilimleri alanında eğitim gören öğrenciler için Sektör Danışmanlığı Projesini hayata geçiren KTO Karatay Üniversitesi şimdi de Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Hukukta Gözlem Projesi'ni uygulamaya koydu. Öğrencilerin meslekte, nerede ve nasıl bir iş alanı içerisinde çalışacaklarını, saha içinde gözlemleme imkanı sunan Hukukta Gözlem Projesi kapsamında Konya Barosu ile protokol imzalandı.

Protokol töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “KTO Karatay Üniversitesi olarak iş dünyası ile yapılan iş birliklerine ayrı bir değer vermekteyiz. Konya Barosu ile yaptığımız bu iş birliği fakültemiz ve bizler için son derece önem arz etmektedir. İş dünyasının değerli markaları, adaletin siz değerli temsilcileri ile bizlere emanet edilen öğrencilerimizin eğitimlerini yüzde yüz başarılı bir şekilde tamamlamalarını sağlamak bizlerin tek görevidir. Hukuk fakültesi için de Hukukta Gözlem Projesi'ni başlattık. Bu dönem ilk defa gerçekleştireceğimiz Hukukta Gözlem Projesi'ni her yıl ara tatil döneminde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu dönem toplamda 30 hukuk fakültesi öğrencimiz hukuk bürolarında mesleğe yönelik çalışmalar gerçekleştirecek. Öğrencilerimiz hangi bölümde olurlar ise olsunlar bizler kendilerine dinamik müfredat sunmak için projeler hazırlamaya devam edeceğiz. Bizleri bu projede destekleyen Konya Barosuna da canı gönülden teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Müvekkil-Avukat ilişkilerini gözlemleme fırsatı”

Bir mesleği iyi yapmanın önemine değinen Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ “Nitelikli, kendini yetiştirmiş, donanımlı bir avukat her zaman aranır ve toplum tarafından hep seçilen olur. Bu anlamda üniversitemiz ile bu projeyi uygulamaya koyuyor projenin ortağı olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bu proje bir meslek öğretme projesi değildir. Çalışma ile öğrencilerimiz hukuk bürosu nedir, işleyiş nasıldır, muhataplar ile nasıl konuşulur doğru iletişim nasıl olur bunu yerinde tecrübe etme olanağına sahip olacaklar. Ayrıca bu süreçte müvekkil-avukat ilişkilerini gözleme fırsatı bulup mesleğe atılmadan işleyiş hakkında da fikir sahibi olacaklar. Projede bizlere de yer veren KTO Karatay Üniversitesi'ne teşekkür ederek hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hukuk fakültesi öğrencilerini mezuniyet sonrasında kendilerini bekleyen staj dönemine de hazırlamayı amaçlayan Hukukta Gözlem Projesi ile öğrenciler bireysel veya gruplar halinde ilgili hukuk bürolarında 10 gün boyunca gözlem yaparak, mesleğe donanımlı bir şekilde adım atmış olacak.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen protokol törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Tülen, akademisyenler, hukukçular ve öğrenciler katıldı.