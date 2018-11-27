KTO Karatay Üniversitesinde “Mevlid-i Nebi” etkinliklerle kutlandı

KTO Karatay Üniversitesinde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Karatay Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Topluluğu'nun ilahi dinletisi ile devam etti.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemine vurgu yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin doğumunun İslam âlemine rahmet ve bereket getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Yakın zaman içinde kendi takvimine dönen Mevlid-i Nebi Haftası ve bu haftanın nüvesi olan Peygamber Efendimizin Rebiulevvel ayının 12. gecesi dünyayı şereflendirmesi, toprağa ekilen ekin misali bizim hayatımızı da rahmet ve bereketle şereflendirmiştir. Ülkemizde ve tüm dünyada, peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği gün ve gecesi, Müslümanlar arasında yüzyıllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, sevgili Peygamberimiz, derin bir hürmet ve muhabbet ile anılmaktadır. Günümüz Müslümanlarına düşen sorumluluk da bu ışıklar saçan kandili hem içimizde hem de çevremizde yeniden keşfetmek ve onun telkin ettiği değerleri hayatın içine taşımaktır” diyerek etkinliklerin hayırlar getirmesini diledi.

KTO Karatay Üniversitesi Mevlid-i Nebi etkinliği, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun oturum başkanlığını yaptığı panel ile devam etti. Poçanoğlu, bu yıl Mevlid-i Nebi temasının “Peygamberimiz ve Gençlik” olduğunu belirtti. Poçanoğlu, “Ömrün nevbaharı olan gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadeti kazandırmakta, güzel değerlendirilmediğinde ise bir daha ele geçmeyecek kaybolan yıllara dönüşmektedir. Öte yandan popüler kültürün en önemli hedef kitlesi olan gençler, hayatın pek çok alanında ciddi bir yozlaşma yaşamakta, popüler kültürün etkisiyle içinde yaşadıkları toplumla yabancılaşma, kuşak çatışması ve kimlik bunalımı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sevgili Peygamberimizin dünyasında gençlerin her zaman özel bir yeri olmuştur. Efendimiz gençlere yönelik samimiyet, güven, şefkat, merhamet ve zarafet temelli bir iletişim dili geliştirmiş ve onların yetişmeleriyle özel olarak ilgilenmiştir” dedi.

“Gençlik, İnsan Hayatının En Kritik Dönemidir”

Hazreti Peygamberimizin Cenab-ı Hakk tarafından alemlere rahmet olarak gönderildiğini aktaran

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ise, “Gençlik çağı dediğimiz çağ, bir mevsime benzer. Bahar ayları tabiatın canlandığı, çiçeklerin açtığı ve güzel kokuların çevreye saçıldığı bir mevsimdir. Gençlik de böyledir, gençlik insan hayatının en kritik dönemidir. Ama aynı zamanda en problemli dönemidir de. Onun için Peygamberimiz bir Hadis-i Şerif'te gençler ile ilgili şu tavsiyede bulunuyor: ‘İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin.' diyor. Unutmayalım ki geleceğimizi bu gençlik çağımızda kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Onun için bu dönemi en güzel şekilde anlayabilmemiz gerekiyor. Gençlerimizin mutlaka dinle, diyanetle tanışmaları gerekir” diye konuştu.

Hazreti Muhammed'i anmakla birlikte anlamanın da gerektiğini ifade eden Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar da, “Affedilmek, bağışlanmak istiyorsak Allah bize formülü veriyor: 'Peygambere itaat edin, Allah sizi sevsin ve bağışlasın.' Onun için Peygamberimizi anmaya devam edeceğiz. Ancak peygamberimizi anmakla iş bitmiyor, onu anlayacağız” şeklinde konuştu.

Mevlid-i Nebi etkinlikleri “Efendimizle İslamiyet” sergisinin gezilmesi ve misafirlere lokma ikramının ardından sona erdi.