KTO Karatay Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

1251 yılında kurulan Karatay Medresesini 2009 yılında KTO Karatay Üniversitesi ismiyle yeniden eğitime açarak bir medeniyeti inşa edecek tüm unsurları bir ekosistem anlayışı ile temin etmenin gayreti içinde, bilimin ışığında insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesinde bu yıl 7. dönem mezunlarını vermenin gururu yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, bin 700 öğrencinin ve ailelerinin mezuniyet sevincini yaşadığı 2018 - 2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Karatay Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

“Nitelikli ve yenilikçi bir üniversite: KTO Karatay Üniversitesi”

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bir aile için daha gururlu bir anın olmadığını belirterek, “Zorlu bir sınav sürecinden sonra üniversite hayatını tamamlayarak nitelikli ve yenilikçi bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesinden bugün mezun oluyorsunuz. Ülkemiz, siz değerli KTO Karatay mezunlarının araştırmaları ve gerçekleştirdiği çalışmalarla daha iyi noktalara gelecektir. Şehrimize KTO Karatay Üniversitesini kazandıran yetkililerimize, üniversitenin mütevelli heyetine gönülden teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“KTO Karatay, iş dünyasının tecrübesini, insana yatırım olarak ileri taşımaktadır”

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Üniversitemizin, 8 asır önce olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ve dünyanın en önemli eğitim merkezlerinden biri olacağına inancımız tamdır. KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devletin 2023 vizyonuna yakışır bir şekilde idealleri olan, Karatay Medresesinin 800. kuruluş yılı olan 2051 yılına dair büyük hedefler ortaya koyan bir üniversitedir. Bir medeniyeti inşa edecek tüm unsurları bir ekosistem anlayışı ile temin etmenin gayreti içinde, bilimin ışığında insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, gücünü misyonundan ve 20 binin üzerinde üyesi ile Türkiye'nin en eski ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan KTO'dan alırken, hızlı büyüme evresini de sürdürmektedir. KTO ile KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının geniş tecrübesini, insana yatırım olarak ileri taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Yeni akademik yılda pilotaj, dış ticaret ve mekatronik bölümleri müjdesi

2019 - 2020 yılında üniversitenin ilk kez öğrenci alacağı bölümler hakkında da bilgiler veren Başkan Öztürk, “Türkiye, diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi havacılıkta da önemli bir potansiyele sahip. Neredeyse her akademik yılda ülkemiz ve bölgemiz için stratejik öneme sahip bölümler açan üniversitemiz, bu yıl Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Pilotaj Bölümüne ilk kez öğrenci kabul edecek olup ilk yıl 40 öğrencimizle eğitimlerimize başlayacağız. Ayrıca Pilotaj Bölümümüz, Türk Hava Kurumundan sonra planör eğitimi veren tek kurum olacaktır. 4 yıl sonunda kendi Hava parkı olan 14 uçaklık filoya sahip bir bölüm haline gelecek olan Pilotaj Bölümü ile Konya'da havacılığı geliştirmek adına da önemli bir adım atmış olacaktır. Üniversitemiz sanayi ve ticaret şehrinde olmanın verdiği sorumlulukla hareket etmekte bu kapsamda şehirde ihtiyaç duyulan bölümleri de bünyesine kazandırmaktadır. Yine ilk kez öğrenci alacağımız Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde sektördeki ara eleman ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla Dış Ticaret ve Mekatronik bölümlerinde eğitim vermeye başlayacaktır” diye konuştu.

KTO Karatay'ın 7. dönem mezunlarına seslenen Öztürk, “Ümit ediyorum ki sizler, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına giren bir Türkiye'nin mimarları olacaksınız. Ekonomisiyle, birinci sınıf demokrasisiyle bütün dünyanın örnek aldığı bir Türkiye'nin mimarları olacaksınız. Sizler emek verecek, üretecek ve bu topraklarda cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve kalkınmanın garantisi olacaksınız. Kıymetli KTO Karataylı kardeşlerim, yolunuz ve bahtınız açık olsun” diyerek yeni dönemde KTO Karatay ailesine katılacak olan aday öğrencileri de heyecanla beklediklerini vurguladı.

"Dünyadaki gelişmeleri yakında takip eden bir KTO Karatay”

Üniversitenin gelişimi ve akademik yapısı hakkında bilgiler veren KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Bu eğitim, öğretim yılında 27 farklı programdan bin 700 ön lisans ve lisans öğrencisi mezun olmaktadır. Öğrenci sayısı 8 bin 500'e, akademik personel sayımız 319'a, idari personel sayımız ise 300'e ulaşmıştır. Ön lisans ve lisans program sayımız 40 lisansüstü program sayımız 28'e ulaşmıştır. 2019-2020 akademik yılında ise Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokuluna öğrenci kabulü yapılacaktır. Üniversitemizde programlar açılırken iş dünyası, Konya, bölge ve ülke ihtiyaçları dikkate alınmakta ve özgün programlar ortaya konulmaktadır” şeklinde konuştu.

“KTO Karatay, mezunlarının her zaman yanındadır”

KTO Karatay Üniversitesi'nin dünyadaki gelişmeleri yakında takip eden bir üniversite olduğuna vurgu yapan Rektör Sade, “Üniversitemiz Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan ‘Akıllı Teknolojiler Merkezi Projesi' ile Endüstri 4.0'ın tam merkezinde yer alan bir üniversite olmuştur. Tıp Fakültesi Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) desteği ile açılışa hazırlanmakta olup, tıp ve sağlıkla ilgili akademik birimlerin temel araştırmalarına, nitelikli akademik kadrosu ile yeni bir ivme katacaktır. Mühendislik Fakültesi Numerik Analiz Laboratuvarı da yapısal analizin sayısal simülasyonu için gerekli olan ileri teknoloji hesaplama olanakları ile donatılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Mezunlara seslenen Rektör Sade, “Yüce bir milletin ferdi olduğumuzun bilinci ile değerleri ve kökleri ile bağlarınız, ona dair idealleriniz ve bir medeniyet inşası ülkünüz olmalı ki, KTO Karatay Üniversitesinde okuduğunuzun en önemli nişaneleri bunlar olacaktır. Mezun olduktan sonraki girişimcilik ve kariyer basamaklarında üniversiteniz sözde değil özde daima yanınızda olacaktır” dedi.

Üniversite birincisi olarak mezun olmanın heyecanını yaşayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve sosyal Güvenlik Bölümünden Fatma Büşra Küçükseren, “Bugün gururu ve hüznü bir arada yaşıyorum. Hayallerimizi gerçekleştirmek için bizlere tüm imkanlarını sunan üniversiteme, hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mezuniyet kütüğüne ismini çakan KTO Karatay Üniversitesi birincisi Küçükseren'e plaketi Başkan Öztürk tarafından verilirken, kuşağını ise Rektör Sade bağladı. Bölümlerde birincilik elde eden öğrencilere plaketleri protokol üyelerince takdim edildi.

Öğrenciler, Selçuklu kültürünü yansıtan börkleri ve cübbeleri ile Ahilik Yemini etti

Kuruluşu 1251 yılına dayanan KTO Karatay Üniversitesi'nde, öğrenciler Selçuklu kültürünü yansıtan börkleri ve cübbeleri ile Ahilik Yemini etti, adını asırlar öncesinden alan üniversiteye yaraşır bir şekilde mezun olmanın haklı gururunu yaşadı. KTO Karatay Üniversitesi 2018 - 2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) Genel Müdür Yardımcısı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Yargıtay Üyesi Hüseyin Tuztaş, Yargıtay Üyesi Hasan Öz, Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi Başkanı Nafiz Acar, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.