KTO Karatay Üniversitesinde “Regülasyon ve Tarife” söyleşisi

Enerji konusunu önemseyen ve bu kapsamda enerji yönetimi alanında lisans eğitimi veren bir üniversitede söyleşinin yapılmasının önemine değinen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Tarifeler Dairesi Başkanlığı Doğalgaz Tarifeleri Grup Başkanı Ahmet Özkaya, regülasyon ve tarife konularında öğrencileri aydınlattı. Özkaya, “Piyasa ekonomisi yatırım, dağıtım ve üretim faaliyetleri arz talebe bağlı olarak değişkenlik gösteren bir sistem içerisindedir. Mal ve hizmet fiyatının serbest fiyat sistemi içinde belirlendiği bir ekonomidir. Sosyal regülasyon, toplumun haklarını korumaya ve refahını artırmaya yönelik düzenlemeleri içermektedir. Temel olarak olumsuz dışsallıkların önlenmesi amaçlanmaktadır. Çevre, güvenlik, sağlık ve çalışanların durumu gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Tarife belirlemede temel ilkelerin şeffaf ve katılımcı yaklaşımla oluşturulması gerektiğini aktaran Özkaya, “İhtiyaç duyulduğunda geçiş dönemi uygulamaları içermelidir. Uzun vadeli planlar yapılmasına imkân verecek şekilde düzenlemede istikrar sağlanmalıdır. Hizmetin sunumunda kalitenin korunmasına yönelik tedbirler alınmalı ve firmanın yönetimde etkinliği sağlamasına yardımcı olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Söyleşi, KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü öğrencilerinin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.