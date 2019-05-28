İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KTO Karatay Üniversitesinde “Regülasyon ve Tarife” söyleşisi

KTO Karatay Üniversitesi Enerji ve Gelecek Topluluğu tarafından enerji piyasası, yatırım, üretim ve dağıtım süreçlerini daha iyi anlamlandırmak amacıyla “Regülasyon ve Tarife” söyleşisi düzenlendi.


Enerji konusunu önemseyen ve bu kapsamda enerji yönetimi alanında lisans eğitimi veren bir üniversitede söyleşinin yapılmasının önemine değinen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Tarifeler Dairesi Başkanlığı Doğalgaz Tarifeleri Grup Başkanı Ahmet Özkaya, regülasyon ve tarife konularında öğrencileri aydınlattı. Özkaya, “Piyasa ekonomisi yatırım, dağıtım ve üretim faaliyetleri arz talebe bağlı olarak değişkenlik gösteren bir sistem içerisindedir. Mal ve hizmet fiyatının serbest fiyat sistemi içinde belirlendiği bir ekonomidir. Sosyal regülasyon, toplumun haklarını korumaya ve refahını artırmaya yönelik düzenlemeleri içermektedir. Temel olarak olumsuz dışsallıkların önlenmesi amaçlanmaktadır. Çevre, güvenlik, sağlık ve çalışanların durumu gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır” ifadelerini kullandı.


Tarife belirlemede temel ilkelerin şeffaf ve katılımcı yaklaşımla oluşturulması gerektiğini aktaran Özkaya, “İhtiyaç duyulduğunda geçiş dönemi uygulamaları içermelidir. Uzun vadeli planlar yapılmasına imkân verecek şekilde düzenlemede istikrar sağlanmalıdır. Hizmetin sunumunda kalitenin korunmasına yönelik tedbirler alınmalı ve firmanın yönetimde etkinliği sağlamasına yardımcı olmalıdır” ifadelerine yer verdi.


Söyleşi, KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü öğrencilerinin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.