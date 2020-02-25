KTO Karatay Üniversitesinde sağlık sohbetleri devam ediyor

KTO Karatay Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Hastanesi iş birliğinde düzenlenen, Şubat ayı sağlık sohbetleri kapsamında, Op. Dr. Yavuz Özpınar “Ofis Çalışanlarında Göz Sağlığı”, Uzman Doktor Volkan Taşkın ise “Astımla Yaşamanın Kuralları” konulu seminer gerçekleştirdi.

Göz sağlığında ofis ergonomisinin yadsınamaz bir öneme sahip olduğunu belirten Op. Dr. Yavuz Özpınar, “Uzun süre maruz kalınan led-spot ışıklarının, direkt zararı olmasa da bu ışıklar spazm yaparak yorgunluk ve ağrıya neden olabilir. Aydınlatma, çalışma alanı tasarımı ile mesai saatleri de sağlıklı ve verimli çalışmayı etkiler” dedi.

Özellikle bilgisayar karşısında çalışanların göz sağlığında ideal mesafeye dikkat etmesini tavsiye eden Dr. Özpınar, “Işığın karşıdan gelmemesi, bilgisayar üst hizasının göz seviyesinden hafif aşağıda olması ve 60-65 santimetrelik ideal mesafenin korunması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yaygın göz hastalıkları ve belirtilerinin anlatıldığı seminerde, taramanın önleyici tedavideki yöntemler arasında olduğu ve tarama sıklığının hastalık türüne, yaşa ve gözlük veya lens kullanımına göre değişebileceği ifade edildi.

Yaygın hastalıklardan astım konusunda KTO Karatay Üniversitesi çalışanlarını bilgilendiren ve dünyada 300 milyona yakın astım hastası olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Volkan Taşkın ise, “Ülkemizde astım hastalığı yetişkinlerde yüzde 5-7; çocuklarda ise yüzde 13-15 oranında seyretmektedir. Astım hastalığının sebepleri arasında genetik faktörler başı çekmektedir” ifadelerini kullandı.

Gebelikte sigara içmenin tehlikelerine değinen Dr. Taşkın, “Gebelikte sigara içen annelerin çocuklarında astım gelişme riski 4 kat fazladır. Ebeveynlerden birisinde astım varsa çocukta olma ihtimali 1/3 iken, her iki ebeveynde de astım varsa, bu oran 2/3'e çıkmaktadır. Ayrıca, bebeklikte anne sütü ile beslenmeyen çocuklarda astım gelişme ihtimali, anne sütü ile beslenen çocuklara göre daha fazladır” diye konuştu.

Astımı tetikleyen faktörlerden de bahseden Taşkın, sigaranın bu faktörler arasındaki yerine işaret ederek, tedavide kontrollerin aksatılmamasını ve tetikleyici faktörlerden uzak durulmasını tavsiye etti.

KTO Karatay Üniversitesi personeline yönelik her ay düzenlenen sağlık sohbetleri, farklı konu başlıklarıyla KTO Karatay Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Hastanesi iş birliğinde düzenlenmeye devam edecek.