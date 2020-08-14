KTO Karatay Üniversitesinde sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümü mezunları iş dünyasına hızla atılıyor

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan açıklamada, dünyada sigortacılık sektörüne dair son verilerin dikkat çektiği belirtilerek, “Dünya genelinde üretilen prim rakamıyla 5 trilyon 168 milyar doları bulan sigorta sektörü, küresel gayri safi hasılanın yüzde 6'sına tekabül ediyor. Bu rakama ulaşan sigortacılık sektörü, bütün sektörlerle, her konuda iletişim içinde olduğundan, ulaşım, turizm, finans, mühendislik gibi sektörler başta olmak üzere tüm sektörlere çözüm ortaklığı sunuyor. Dünyada sigorta sektörü büyümeye devam ettikçe, sigortalanabilir potansiyelleri yüksek ve dinamik ekonomiye sahip gelişmekte olan ülkelere yatırımlar artıyor. Türkiye'de büyüyen ekonomi ve artan nüfusuyla gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi bir potansiyel taşıyor. Bu potansiyel, KTO Karataylı Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü mezunlarının da önünü ciddi anlamda açıyor. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünü lisans düzeyinde Türkiye'de ilk kez açan üniversite olan KTO Karatay Üniversitesinde öğrenim görenler, sigorta ve sosyal güvenlik konularında yeni hizmet alanları üretebilecek uzmanlık kapasitesine sahip oluyor. Dezavantajlı grupların sosyal güvenliğinin nasıl sağlanacağı, mali tabloların nasıl analiz edileceği, sigorta satış tekniklerinin neler olduğu gibi birçok konu onlardan soruluyor. Bölüm mezunları, sigorta ve emeklilik şirketlerinde uzman, yönetici, aktüer, broker, eksper, bankalarda sigorta uygulayıcısı, fon yöneticisi olarak çalışabiliyor. Ayrıca, KPSS'de bölüme özel atama kontenjanıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından açılan kadrolara atanabiliyor” denildi.

22 öğrencinin atama sevinci yaşaması açıklamada, "13 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'na göre KTO Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünden mezun olan 22 öğrenci, KPSS ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından açılan kadrolara atandılar" denildi.