KTO Karatay Üniversitesi'nde ücretsiz deneme sınavı ile YKS provası yapıldı

5 bin kontenjanın kısa sürede dolduğu sınava, 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar katıldı.

Yaz ayında gerçekleşecek TYT sınavı öncesinde, KTO Karatay Üniversitesi merkez kampüsünde “Konya Geneli Ücretsiz TYT Deneme Sınavı” yapıldı. Geleneksel hale gelen sınav bu yıl 6. kez düzenlendi. Öğrencilerin sınav provası yapmaları, sınav streslerini azaltarak heyecanlarını yenmeleri maksadıyla deneme sınavı esnasında veliler de “Başarıya Giden Yolda Aile” konulu konferansa katıldı.

78 sınıfta, 170 personelinin görev aldığı sınava 5 bin öğrenci katıldı

Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı uygulaması, Konya merkez, ilçeler ve deprem bölgesinden gelen 12. sınıf ve lise mezunu öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerin bir nevi gerçek zamanlı deneme sınavının provasını yapmalarının hedeflendiği sınav, büyük bir ilgi ile karşılandı. 5 bin başvuru ile sınırlı tutulan kontenjanlar kısa sürede doldu. 78 sınıfta, 170 personelinin görev aldığı sınava, 5 bin öğrenci girdi.

Velilere aile ile birlikte başarmanın yolları anlatıldı

Bir yandan öğrenciler deneme sınavıyla YKS provası yaparken, bir yandan da veliler Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Yalçın tarafından verilen “Aile ile Birlikte Başarmak” konulu konferansa katıldı. Konferansta öğrencilerin, geleceklerinin şekillendiği bu dönemde ilgiye ve desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını anlatan Hatice Yalçın, bu süreçte öğrencilerin en büyük desteği de ailelerinden aldıklarını vurguladı. Yalçın, velilere bu dönemde çocukların kaygılarını azaltarak motivasyonlarını yükseltmelerinin, YKS'de başarmanın en büyük faktörlerin başında geldiğini söyledi. Z kuşağının sınav sürecindeki motivasyonunda ailenin öneminin anlatıldığı konferansa da velilerin ilgisi büyük oldu.

“Öğrencilerimiz gerçek bir sınav deneyimi yaşadı”

KTO Karatay Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Mehmet Özçelik, KTO Karatay Üniversitesi olarak geleneksel düzenledikleri Konya geneli TYT Deneme Sınavı'nın bu yıl 6.'sını düzenlediklerini hatırlatarak, “Normal şartlarda 18 Şubat 2023 tarihinde yapılacak sınavı ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle 1 hafta erteledik. Kampüsümüzde 5 bin öğrencimiz sınava katılım sağladı. Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz var. Konya merkezle birlikte, Doğanhisar, Beyşehir, Seydişehir gibi ilçelerden gelip sınava katılan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz bir yandan sınavda ter dökerken velilerimiz de bu süreçte aileyle nasıl başarılı olunur konusunda bir seminere katıldı. Aynı zamanda merkez kampüsümüz ÖSYM Sınav Merkezi. Öğrencilerimiz de buradaki sınavda gerçek bir sınav deneyimi yaşadı. YKS öncesinde onlar için oldukça faydalı bir deneyim olacağını düşünüyoruz” dedi.

12. sınıfa giden kızını sınava getiren ve seminere katılan velilerden Havva Yıldız, “Hatice Yalçın hocamıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program hazırlamış bize. Çok kalıcı kelimeler kullanmış. Çocuklara nasıl davranacağımız konusunda çok güzel şeyler hazırlamış. Tam bizim ihtiyacımız olan neyse onu vurgulamış ve bizim anlayacağımız şekilde anlattı. KTO Karatay Üniversitesi'ne de böyle bir ortamı bize hazırladığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seminere katılan bir başka veli Eyüp Şahbaz ise, “Üniversitede ‘Aileyle Birlikte Başarmak' seminerine katıldık. Doç. Dr. Hatice Yalçın, özgün, spesifik, çok güzel bir seminer sundu ve bundan yararlandık. Bu yüzden KTO Karatay Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Bu seminerlerin aralıklarla sürmesini istiyorum” diye konuştu.