KTO Karatay Üniversitesinden Türkiye genelinde TYT deneme sınavı

KTO Karatay Üniversitesi, yaklaşan TYT öncesi öğrencilerin deneyim kazanmasını ayrıca heyecanlarını yenmelerini sağlamak amacıyla üniversite adayının katılımı ile KTO Karatay Üniversitesi Kampüsünde “TYT Deneme Sınavı” gerçekleştirdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda görevlilerden bilgi aldı.

“Bu yıl deneme sınavımıza yaklaşık 100 bin öğrencimiz katılıyor”

Düzenlenen organizasyon hakkında bilgi veren KTO Karatay Üniversitesi İletişim Koordinatörü Mehmet Özçelik, “Bugün temel yeterlilik testi TYT sınavının uygulamasını gerek üniversitemiz yerleşkesinde Konya ve ilçelerinden gelen öğrencilerimizin katılımıyla yapıyoruz. Yaklaşık sınavımıza şu aşamada kampüsümüzde 4 bin 500 öğrencimiz girdi. Öğrencilerimiz sınav salonlarında şu aşamada terlerken velilerimizde üniversitemiz içerisinde hocalarımızdan bilgi alıyorlar. Geçtiğimizde yılda biz deneme sınavı gerçekleştirmiştik Türkiye genelinde. Bu yıl deneme sınavımıza yaklaşık 100 bin öğrencimiz katılıyor. Toplamda TYT'ye 2 milyon öğrencinin gireceğini düşünecek olursak çok ciddi bir kitlenin şu aşamada sınavın bir nevi provasını yaptığını görüyoruz. Zaten TYT deneme sınavı ile biz şunu amaçladık; hem öğrencilerimiz bir nevi gerçek zamanlı deneme sınavının provasını yapsınlar öte yandan bu ücretsiz farklı illerimizden farklı ilçelerimizden aday öğrencilerimiz bu sınava katılabilsin istedik. Yaklaşık Türkiye'de de 600 kurum yani lise dengi özel öğretim kursu ile birlikte iş birliği içerisindeyiz. Toplamda 100 bin öğrencimizin katıldığı bugün dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Aynı zamanda bu organizasyon Türkiye'de yaklaşık şu aşamada 70 ilde uygulanıyor” dedi.

“Burada başarı elde etmiş öğrencilerimizle tabi ki özel olarak ilgileniyoruz”

Geçen yıl deneme sınavında başarı elde etmiş öğrencilerin üniversite sınavında da neredeyse aynı oranı yakaladığını belirten Özçelik, “Biz üniversite olarak burada başarı elde etmiş öğrencilerimizle tabi ki özel olarak ilgileniyoruz. Kendilerine çeşitli burs avantajlarımızdan, indirim imkanlarımızdan destek sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Sınav esnasında oğlunu bekleyen bir veli ise, “Gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. Yeri güzel, üniversite güzel, sistem güzel. Oğlum var şuan da sınava girdi. İnşallah başarılı olur. Başarılı olduktan sonra buraya düşünüyoruz. Gerçekten güzel olmuş. Sebep olanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.