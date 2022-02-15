KTO Karatay Üniversitesi'nden ücretsiz ödüllü TYT deneme sınavı

KTO Karatay Üniversitesi, yaklaşan üniversite sınavı öncesi adayların deneyim kazanmaları, değişen sınav sistemine adapte olmaları ve sınav stres ve heyecanını en aza indirmeleri amacıyla, 19 Şubat 2022 Cumartesi tarihinde saat 10.15'te KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde “Ücretsiz Ödüllü Deneme Sınavı” gerçekleştirecek. Deneme sınavı yeni sisteme uygun olarak saat 13.00'de sona erecek. TYT deneme sınavı uygulaması, Konya ve ilçelerinden gelen 12. sınıf ve lise mezunu öğrencilerin katılımıyla yapılacak. Geleneksel hâle gelen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Konya geneli deneme sınavında veliler de Uzman Ahmet Gözüaçık tarafından verilecek “Birlikte Başarmak” konulu Z kuşağının sınav sürecindeki motivasyonunda ailenin öneminin anlatıldığı seminere katılabilecek.

Üniversite adaylarına burs ve indirim olanakları

Öğrencilerin bir nevi gerçek zamanlı deneme sınavının provasını yapmalarının amaçlandığı sınav, üniversite adayları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve 5 bin başvuru ile sınırlı tutulan kontenjanlar dolmak üzere. KTO Karatay Üniversitesi, deneme sınavına katılan ve başarı elde eden öğrencilere, çeşitli burs avantajları ve indirim imkânlarıyla da destek verecek. Son başvuru tarihi 16 Şubat olan dene sınavına öğrencilerin yks.karatay.edu.tr adresinden başvurabilecekler.