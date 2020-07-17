KTO Karatay Üniversitesine, Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yaptığı başarılı çalışmalarla Türk Standartları Enstitüsü'nden TS 1381 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk üniversite oldu.

KTO Karatay Üniversitesi iç ve dış paydaşların sağlığını güvence altına almak amacıyla her zaman olduğu gibi Koronavirüs sürecinde de gerekli tedbirleri alarak, hijyen ve sanitasyona yönelik uygulamaların, yüksek seviyeli yönetim sistemi çerçevesinde ele alınmasını sağladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve alınan önlemler, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesi ile tescillendi. Türkiye'de Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesine sahip ilk üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini de almaya hak kazanan Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olmuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Ergun, en fazla önem verdikleri alanların başında gelen ve yüksek bir memnuniyet oranına sahip oldukları hijyen konusunda TSE'den bir belge alarak bunu taçlandırdıklarını söyledi. Ergun, “Üniversitemiz, hijyen ve sanitasyon uygulamaları ile ilgili personel eğitimleri gerçekleştirdi ve hijyen bilincinin tüm kurum çalışanları tarafından içselleştirmesini sağladı. Çalışanlarımızın bu eğitimler sonucunda bilgilendirme ve farkındalık süreçleri tamamlandı ve sertifika almaya hak kazandılar” dedi.

"Hijyen uygulamalarına sıkı denetim"

Alınan tedbir ve önlemlere değinen Ergun, “Eğitimlerin ardından tüm kampüs alanında hijyen ve sanitasyon ile ilgili önlem ve tedbirler alındı. Alınan önlem ve tedbirler sürekli olarak izlendi ve değerlendirildi. Üniversitemizde temizlik ile dezenfeksiyon işlemleri belirli plan ve kontroller dahilinde gerçekleştirildi. En sık ziyaret edilen özellikle sosyal alanlar, yemekhane ve lavabolara bilgilendirme afişleri konumlandırıldı. Ayrıca sık aralıklarla bu alanlar denetlenerek hijyen uygulamaları kontrol altında tutuldu. Asansörler, sosyal mesafe kurallarına uygun ve komut düğmeleri ayakla basılacak şekilde yeniden dizayn edildi. Tüm alanlara maske, eldiven gibi atıkların ayrı bir alanda muhafaza edilmesi amacıyla tıbbi atık kutuları ve dezenfektanlar yerleştirildi. Güvenlik noktalarında ateş ölçümleri yapıldı ve kayıt altına alındı” şeklinde konuştu.

Dijital platformların daha sık kullanıldığına da değinen Ergun, “Derslerimizin büyük çoğunluğu senkron olarak gerçekleşti. Öğrenci etkinliklerimiz, kariyer sohbetlerimiz, seminer ve söyleşilerimiz dijital alanlara taşındı. Yüz yüze toplantılar en aza indirilerek toplantılar, dijital platformlarda yapıldı” dedi.

Daha önce de ilk kez bir vakıf üniversitesi olarak ISO 9001 belgesi aldıklarını vurgulayan Ergun, “Türkiye'de ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk vakıf üniversitesi olduk. Şimdi ise aldığımız TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesi ile kalite noktasında bütün hizmet alanlarında bütünleşik bir yapı kurmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'ye örnek projelere imza attık”

Korona virüsle mücadele sürecinde, KTO Karatay Üniversitesi'nin toplum sağlığını korumak için Türkiye'ye örnek olan projelere imza attığını kaydeden Ergun, “Üniversitemiz, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye'de ilk defa bir üniversitenin almaya hak kazandığı Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesine sahip oldu. Ayrıca öncesinde bu süreçte siperlik maske, anti bakteriyel dezenfektan, IR ateş ölçer, taşınabilir solunum cihazı ön prototipi, tek bir cihazla aynı anda dört hastanın solunum işlevini yerine getiren vantilatör modülü, kuru buharlı dezenfeksiyon sistemi, yerli ve millî aşı çalışmalarında da yer alarak yoğun proje faaliyetleri yürütmeye devam etmektedir. KTO Karatay Üniversitesi olarak, tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecinde, toplum sağlığını korumak için ülkemiz ve tüm insanlık adına faydalı projeler üreterek Türkiye'ye örnek olacak önemli adımlar attık; atmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.