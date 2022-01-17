KTO Karatay'da 21. yüzyıl yetkinlikleri kampı düzenlendi

Yüzyıl Yetkinlikleri Kampı” ile alanında tanınmış kişilerle bir araya geldi.

“İş hayatında düşmek de çıkmak da paraşütle” sloganı ile KTO Karatay Üniversitesi SKS Direktörlüğü Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi, başlattığı “Paraşüt Akademi Dersleri” ile öğrencilerin kariyer ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “Paraşüt 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Kampı” düzenledi. Tüm gün boyunca süren etkinliklerde KTO Karataylı öğrenciler, bir akademik dönem boyunca aldığı dersleri uygulama imkanına sahip oldu.

KTO Karataylılar alanında duayen isimlerle bir araya geldi

Eğitmen, kariyer danışmanı ve yönetici koçu Ruhan Maral “Cesaret Yönetimi” semineriyle; eğitmen, danışman ve aynı zamanda da yazar Gökhan Okçu “25. Saat Etkisi” semineriyle; sanatçı Oğuz Aksaç “Müzikten Fikre” semineriyle KTO Karataylılara farklı deneyimler yaşattı. Ayrıca dijital özgeçmiş, proaktif iletişim konularında düzenlenen seminerler yoğun ilgi gördü. Gökhan Okçu ve Ruhan Maral tarafından özel olarak hazırlanan “Mezun Olduk. Peki Ya Sonra?” ve “İş Hayatında Belirsizliği Yönetmek” seminerleri, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Paraşüt Yetenek, Paraşüt Kariyer Planlama, Paraşüt Kültür Sanat ve Paraşüt Gönüllülük olarak dört farklı derse katılım sağlayan 700 öğrenci, uygulamalı bir kamp deneyimi yaşadı.