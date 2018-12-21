KTO Karatay'da aile ve toplumsal olaylar konferansı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Topluluğu “Toplumda Ailenin Yeri ve Toplumsal Olaylar” konulu konferansta Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan'ı ağırladı.

KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Topluluğu tarafından “Toplumda Ailenin Yeri ve Toplumsal Olaylar” konulu konferans düzenlendi. Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı konferansın konuğu Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan oldu.

KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Yalçın, mesleki açıdan kıymetli bir konuğu öğrencilerle buluşturduklarını ifade ederek, toplumsal sorunları önlemede ailenin önemine vurgu yaptı.

“Olaylarda vicdanınızı bir kenara bırakmayın”

Toplumsal olaylara akıl ve vicdanla bakılmasının görevi icra etmede son derece önemli olduğunu belirten Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, “Toplumsal sorunlarla hem hal olmuş bir mesleği icra ediyoruz. Meslekte en önemli kriter şudur, duygusallıkla birlikte profesyonel olmalısınız ki tükenmişlik duygusu ortaya çıkmasın. Görüşmelerinize deneyimlerinizi katın, doğru dozda empati yapın ve vicdanınızı asla bir kenara bırakmayın.” ifadelerini kullandı.

“Ailenin olmadığı yerde sorunlar yumak haline gelebiliyor”

Toplumsal sorunları çok fazla olan bir kitleye hizmet verdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Temel görevlerimiz arasında daha sorunlar başlamadan müdahale etmek yer alıyor. İlk olarak toplumu aileye özendiriyoruz ki sorunu oluşmadan çözelim. Çünkü ailenin olmadığı yerde toplumsal olaylar baş gösteriyor ve sorunlar yumak haline gelebiliyor. Bu noktada koruyucu ve önleyici hizmetlerle gelecek yıllarda yaşanabilecek sorunları görüyor, çözüm önerileri oluşturuyoruz.” diyerek KTO Karataylı öğrencilere meslek tecrübelerini aktardı.