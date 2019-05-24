KTO Karatay'da “Bir Hakk Aşığı Ladikli Ahmet Hüdai” söyleşisi

Ladik Ahmet Hüdai İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Erasmus Plus e-Twinning Projesi kapsamında Konya'nın manevi mimarlarından biri olan Ladikli Ahmet Hüdai'nin yeni nesiller tarafından daha iyi tanınması ve anlaşılması adına KTO Karatay Üniversitesinde “Bir Hakk Aşığı Ladikli Ahmet Hüdai” söyleşisi gerçekleştirdi. Programda ilk olarak ortaokul öğrencileri, Ladikli Ahmet Hüdai'nin şiirlerini seslendirdi.

Söyleşide konuşan Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri'nin torunu Mehmet Elma, dedesinin okuma yazma bilmeyen fakat derin ilim ve irfana sahip manevi bir şahsiyet olduğunu belirterek, “Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri Hz. Hızır (a.s) tarafından irşad edilen bir velidir. Ömrünün büyük bir kısmı mücadele içerisinde, cephelerde geçmiştir. Balkan savaşlarına katılmış, Çanakkale Cephesinde gazi olmuş ve omzundan hilal şeklinde yaralanmıştır. Zamanının çoğunu odasına gelen misafirleriyle sohbet ederek geçirirdi. İnsanları iyiliğe ve hayra davet eder, sohbetine katılan hiç kimseyi eli ve gönlü boş çevirmezdi” dedi.

Söyleşi, hediye takdimi ile Ladikli Ahmet Hüdai'nin şiir ve fotoğraflarının yer aldığı serginin gezilmesi ile sona erdi. Söyleşiye Konya İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Servet Altuntaş, Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerinin torunu Mehmet Elma, öğretmenler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.