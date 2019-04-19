KTO Karatay'da ‘Ebeler Haftası' ile ilgili panel düzenlendi

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Ebeler Haftası'nı “Güçlü Kadınlar, Sağlıklı Nesiller” konulu panel, tiyatro gösterisi ve keman dinletisinin yer aldığı çeşitli etkinliklerle kutladı. Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa ebelik bölümü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

“Mesleğinizi geliştirmek siz ebelerin elindedir”

Moderatörlüğünü KTO Karatay Üniversitesi Öğr. Gör. Hediye Karakoç'un yaptığı panelin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, ebeliğin insanlığı hayata bağlayan mesleklerden biri olduğuna belirtti. Prof. Dr. Özkalp, “Bu kutsal meslek annelere en zor anında yardımcı olmaya çalışan bir meslektir, gelişen dünyada ebelikle ilgili birtakım meseleler de ortaya çıkmaktadır. Siz geleceğin ebeleri olarak üniversitemizde lisans seviyesinde eğitim almaktasınız, bu değerli eğitimi yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile taçlandırmak, mesleğinizi geliştirmek sizlerin elindedir” şeklinde konuştu.

Ebeliğin, annenin duygularını anlayabilmek olduğunu kaydeden Ebe Emel Ay ise, son yıllarda doğum koçu sıfatıyla ebelik mesleğinin arka plana atılmaya çalışıldığını vurguladı.

Doğumdan sonraki sürecin de doğum öncesi süreç kadar önemli olduğunu belirten Emzirme Psikolojisi ve Laktasyon Uzmanı Pınar Güler de, “Gebelik, doğum ve emzirmeyi bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Doğum sonrası bazı anneler psikolojik açıdan zor durumlardan geçebilir. Bu durumun geçici ve yönetilebilir olduğunu anneye yansıtmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Sağlıkta cinsiyet değil, insan odaklı düşünün”

“Sağlıklı Yaşama El Verenler” konulu bir sunum yapan Hemşir Yavuz Tanrıkulu ise, sağlık görevlilerinin cinsiyet ayrımını bir kenara bırakıp birey odaklı düşünerek insana yardımcı olmaları gerektiğini aktardı.

Panel, Dr. Öğr. Gör. Gökçen Beyinli Dinç'in “Kutsal Deneyim Hamilelik ve Doğumu Bilimin Pratikleri Işığında Yeniden Düşünmek” adlı sunumunun ardından sona erdi. Ardından Ebelik mesleğinin kutsal yönlerine dikkat çekmek adına tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

KTO Karataylı ebe adayları panelin sonunda ebelik yemini etmenin de heyecanını yaşadı.