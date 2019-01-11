KTO Karatay'da “Karatay Sosyal Gelişim Projesi” semineri

KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Kaymakamlığı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEB) ve Akçeşme İlkokulu tarafından yürütülen “Karatay Sosyal Gelişim Projesi” kapsamında “Göç ve Travmaya Maruz Kalmış Çocuklarda Davranış Problemleri ve Çözüm Yolları" konulu bir seminer düzenlendi.

KTO Karatay Üniversitesi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşan ve proje hakkında bilgi veren Akçeşme İlkokulu Müdürü Bekir Doğan, “Proje ile dezavantajlı grupta yer alan bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını amaçladık. İşe sosyalleşmenin önündeki engelleri kaldırarak başladık. Aile ve çocuklara bir arada farklı alanlarda eğitim vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav ise, projenin dezavantajlı grupları sosyal hayata kazandırma noktasında büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

KOP olarak eğitim ve kültür faaliyetlerine önemsediklerini aktaran KOP Koordinatörü Alper Bilgiç de toplumu ekonomiden, kültüre her alanda desteklemeye gayret ettiklerini belirtti.

“Savaş ve göç çocuklar için daha vahim bir durumdur”

Programın sonunda eğitimcilere “Göç ve Travmaya Maruz Kalmış Çocuklarda Davranış Problemleri ve Çözüm Yolları" konulu bir sunum yapan KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Harmancı, “Günümüzde maalesef savaşların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Savaş bir afettir, stres kaynağıdır. Doğru yönetilmediğinde ise ciddi sorunlara yol açarak toplum sağlığını bozar. Ülke olarak yakın coğrafyalarda savaşın etkilerini yaşamış toplumları, misafir ediyoruz. Göçün iki kritik noktası vardır bunlardan ilki göçen toplumun psikolojik durumu, diğeri ise göçülen yerde yaşayan toplumun tepkileridir. Savaş ve göç gibi durumlar çocuklar için daha vahim sonuçlara sebep olabilmektedir. Çocuk psikolojisi ve olayları algılama şekli yetişkinlere göre çok farklıdır” ifadelerini kullandı.