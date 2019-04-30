KTO Karatay'da “Kendi Elektriğimi Nasıl Üretirim” semineri

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi Bölümü ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) iş birliği ile “Kendi Elektriğimi Nasıl Üretirim” semineri düzenlendi. KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleştirilen seminerde, Dünyada ve Türkiye'de güneş enerjisi, lisanssız elektrik üretimi, endüstriyel çatı pazarı konuları ele alındı.

Türkiye'de ilk kez Enerji Yönetimi Bölümünü açan üniversite olarak bu etkinliği gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını belirten KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, “Reel sektörü eğitim faaliyetlerimiz konusunda bizleri hep desteklemiştir. Günümüzde enerji kavramının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Öğrencilerimiz için son derece faydalı bir seminer olacaktır” ifadelerini kullandı.

Zorlu Enerji Satış Müdürü Mehmet Özenbaş ise, “2017 yılında dünyada karbondioksit salınımı büyük bir oranda arttı. Bu sebeple daha çevreci enerji kaynakları önemli bir hal aldı. Güneş enerjisi bu noktada çok önemlidir, çünkü birey olarak kullanabileceğimiz bir enerjidir. Güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması daha ekonomik ve çevrecidir” dedi.

“Türkiye'de Çatı-GES Pazarı” konulu sunum gerçekleştiren KONAR Enerji İş Geliştirme Direktörü Atilla Yapar ise, “Türkiye'de güneş enerjisi kullanım oranının yüzde 5 dünyada ise bu rakam çok üst seviyelerdedir. Maalesef ülkemizde enerji ihtiyacımızın yüzde 50'sini dış kaynaklardan karşılamaktayız” şeklinde konuştu.

Seminer, İş Geliştirme Mühendisi Hüsniye Korkmaz ve Avukat Berke Aygün'ün sunumları ile sona erdi.