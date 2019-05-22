KTO Karatay'da özel öğrencilerden el emeği ürünler sergisi

Karatay Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel öğrenciler eserlerini Karatay Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (KARÇEM) de destekleriyle KTO Karatay Üniversitesinde sergiledi. Yıl boyunca yapılan el emeği ürünlerin sergilendiği etkinliğin açılışına KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Karatay Kaymakamı Selim Parlar, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Abdullahnur Kaplan, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak da katıldığı açılış töreninde, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek eserleri hakkında özel öğrenciler ile sohbet etti.

Serginin açılış kurdelesini kesen davetliler sergiyi gezdi, öğrencilerden eserleri hakkında bilgi aldı, çalışmalarından ötürü tebrik ederek, birlikte fotoğraf çektirdi. Açılış programının sonunda özel öğrenciler tarafından sema gösterisi icra edildi, gösteri davetlilerin büyük beğenisini kazandı.