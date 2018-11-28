KTO Karatay'da sanayi işletmelerinde verimlilik konferansı

KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Program (UNDP Türkiye) iş birliğinde düzenlenen “Sanayi İşletmelerinde Verimlilik Çalışmaları ve Başarı Hikayeleri” konferansı KTO Karatay Üniversitesinde yapıldı.

"Konya inovasyon noktasıdır”

Enerji verimliliğine vurgu yaparak, enerjiye ulaşmanın doğal bir ihtiyaç olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, “Güvenli yaşamak için enerjiye ulaşmak en önemli ihtiyaçlardan biridir. Verimlilik konusunda model fabrikalar ve katılımcı firmalarımızdan fikirler edineceğiz. Üniversiteler bilgi kaynağı olarak önem arz etmektedir. Bu konuda yapılan iş birliklerini de önemsemekteyiz. Şehrimiz ortak bir sanayi kentidir. Konya; Ar-Ge tasarım merkezleri, 1 milyon doların üzerine çıkan ihracatlar ile inovasyon noktası konumunda bir şehirdir. Üniversite bünyesinde kuracağımız Akıllı Teknolojiler Merkezi de dijital dönüşümlere öncü olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Enerjinin dünya dengelerini şekillendirdiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül, “Her şeyi hazır hâlde görünce, hep var sanıyorsunuz; algınız güçlendikçe, olumlu düşünceleriniz, rasyonel düşünceleriniz artıyor. Bilimin kapısı, bizim kültürümüzde yüce tutulmuştur. Unutmayın, insandan değer aldınız, insana değer vereceksiniz. Bu dünyadaki her şey enerjinin kavgasıdır. Biz enerji için yaşıyoruz. Eğer ki biz sonsuz bir enerjiye sahip olsaydık, yaşadığımız birçok sorun bugün olmayacaktı” dedi.

"Verimlilik toplumun tüm kesimlerine yansımalıdır"

Konya Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır ise, verimliliğe yönelik KOSGEB destekleri konusunda katılımcıları bilgilendirerek, “Verimlilik konusu hayatımızda önemlilik arz etmektedir. Örnek olarak bakanlığımızın KOSGEB'e bağlı işletmelere desteği bulunmakta, model fabrikalar projesi yapılmaktadır. Verimlilik toplumun tüm kesimlerine yansımalıdır” şeklinde konuştu.

Enerji verimliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen program, farklı sektörlerden katılımcıların başarı hikayelerini öğrencilerle paylaşması ile sona erdi.

KOBİ'lere yönelik Model Fabrika Projesi ve Enerji Verimlilik Haftası etkinleri çerçevesinde düzenlenen programa, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır, SGK Konya İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.