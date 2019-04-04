KTO Karatay'da “Sıfır Atık ve Enerji” paneli

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi Bölümü tarafından çevre ve enerjiden kaynaklı sorunların önüne geçmek, önlem almak amacıyla “Sıfır Atık ve Enerji” paneli düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da önem verdiği enerjide doğal kaynakların kullanılması ve sıfır atık konusu KTO Karatay Üniversitesinde kamu, sanayi ve sivil toplum örgütlerinden konuşmacıların katılımları ile masaya yatırıldı.

KTO Karatay enerji yönetimi alanında lisans eğitimi veriyor

Enerji konusunu önemseyen ve bu kapsamda enerji yönetimi alanında lisans eğitimi veren bir üniversitede “Sıfır Atık ve Enerji” panelinin yapılmasının önemine vurgu yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Kalkınmanın temel dinamiği enerjidir. Enerjiyi dışarıdan temin etmemiz sebebi ile enerji açığı veren bir ülkeyiz, aynı zamanda enerji koridorunda da yer alan bir coğrafyaya sahibiz. Ülke olarak enerji verimliliği konusunu önemsiyoruz. Üniversitemizde de enerji verimliliğine yönelik nitelikli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panel, Enerji Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem Tunçez'in moderatörlüğünde başladı.

“Kentleşme ile birlikte her geçen gün atık miktarı artıyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının atıklar konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, “2017 yılında sıfır atık projesini gündemimize aldık. İlk olarak projeyi okullar, kamu kurumları ve hastanelerde uygulamaya koyduk. 2019 yılı sonuna kadar büyük bir mesafe katetmeyi planlıyoruz. Kentleşme ve artan nüfus ile birlikte her geçen gün atık miktarımız artıyor. Amacımız israfın önüne geçerek doğal kaynakların en üst seviyede değerlendirilmesidir” şeklinde konuştu.

"Türkiye'de ilk defa çöplerden çıkan metan gazından elektrik ürettik"

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Özer ise, ‘Yerel Yönetimlerde Sıfır Atık Anlayışı' konusunda katılımcılara bilgiler verdi. Özer, “Sıfır atığın temel noktası inancımızda da belirtildiği gibi israf etmemektir. Tüketimlerimizi azalttığımız zaman atıklarımızın da azaldığını görmekteyiz. Bizler yerel yönetimler olarak şehirlerin geleceği için birtakım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız şehirde, Konya'da ciddi bir çöp sorunu var ve bu sorun çevreyi rahatsız edecek bir şekilde kokuya sebep oluyordu. Bu konuda bir yer değişikliği planlaması yapıldı. Ayrıca Türkiye'de ilk defa çöplerden çıkan metan gazından elektrik ürettik. Bizler gelecek nesiller için nasıl yararlı olabilir düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Panel, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Çevre ve İklim Değişikliği Müdürü Canan Derinöz Gencer ile Sürdürülebilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Ziya Gündüz'ün konuşmaları ile devam etti. “Sıfır Atık ve Enerji” panelinin sonunda Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları tarafından ilgili KTO Karatay Üniversitesi personeline enerjiyi verimli kullanma, atıkların geri dönüşümü konularında eğitim de verildi.