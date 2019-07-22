KTO Karatay'da “YKS'de Akıllı Tercih Nasıl Yapılır” semineri düzenlendi

KTO Karatay Üniversitesinde “YKS'de Akıllı Tercih Nasıl Yapılır” semineri düzenlendi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, KTO Karatay Üniversitesi ve imkanları hakkında katılımcılara bilgiler aktararak Konya Ticaret Odası üniversitesi olmanın önemine vurgu yaptı. Rektör Sade, “Eğitimle geçen hayatın devamında altın bilezik olacak meslek seçiminin eşiğindesiniz. Aileler bu yaşınıza kadar çeşitli fedakarlıklar yaptı. Biz üniversite olarak bu sürecin öneminin farkındayız. 20.000 üyeye sahip Konya Ticaret Odası'nın bir üniversitesiyiz. Bu sorumlulukla programlar açıyor, müfredatımız ise sektöre göre şekilleniyor, sizleri üniversite hayatınız başlarken sektöre hazırlıyoruz. Bunun sonucu olarak mezuniyet sonrası aranan mezunlar olarak yetişmenizi ise birbirinden farklı ve nitelikli projelerimizle gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de örnek gösterilen Sektör Danışmanlığı Projesi de bu çalışmalarımızın bir ürünü. Öğrencimizin akademik hayatının yanında 4 yıl boyunca bir sektör danışmanı ile yürümesini sağlıyoruz. İşi Yerinde Gözle Projesi, Hukukta Gözlem Projesi de farklı bölümlerimize yönelik projelerimizden birkaçı. Sizleri üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor, seçeceğiniz bölümün ve tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kulandı.

“Okumak istemeyeceğiniz bölümler tercihleriniz arasında kesinlikle yer almamalı”

KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Öğr. Gör. Ali Bozgedik seminerde KTO Karatay Üniversitesi'nin Konya'nın ilk vakıf üniversitesi olduğuna dikkat çekerek, üniversitenin yurt dışı eğitim imkanları, 8 dil öğrenme olanağı, burslar ve çift anadal programları hakkında bilgiler verdi. “YKS'de Akıllı Tercih Nasıl Yapılır” sorusunun cevap bulduğu programda Bozgedik, “Tercih yaparken birey, tercihi kendi başına değil ailesi ve o mesleği aktif olarak yapan biriyle görüşerek yapmalı. Okumak istemeyeceğiniz bölümler tercihleriniz arasında kesinlikle yer almamalı. ÖSYM kılavuzunun arkasında yer alan koşullar mutlaka incelenmeli, esnek tercih yapılmalı. 2019 yılı yerleştirme yığınsal tablosunu incelediğimizde 2018 yılına göre öğrencilerin daha çok soruyu doğru cevaplandırdığını görmekteyiz. Bu sonuçlara göre 2019 yılı bölüm başarı sıralamalarının ve puanların bir miktar artabileceğini söylemek mümkündür” dedi.

“KTO Karatay, en çok burs veren üniversiteler arasında yer alıyor”

Bozgedik, KTO Karatay Üniversitesi'nin YÖK Raporu'na göre “Tam Bursluluk Oranlarına Göre Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları” sıralamasında 5. sırada olduğuna dikkat çekerek, üniversite tercih ederken dikkat edilecek kriterlerin başında burslar, akademisyen kadrosu, dil eğitiminin niteliği, teknolojik altyapı, üniversitenin iş dünyasına yakınlığı ve kampüs olanaklarının geldiğini söyledi.

KTO Karatay'dan 29 Temmuz'a kadar Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Meslek seçimi, yeteneklerin keşfedilmesi, üniversite tercihleri yapılırken nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği gibi konulara değinilen programda katılımcılar tercih seminerinin kendileri açısından faydalı geçtiğini belirterek, önemli bir dönemde sunumun kendilerine rehberlik edeceğine inandıklarını söyledi. KTO Karatay Üniversitesi 18 Temmuz-29 Temmuz tarihlerini kapsayan tercih dönemi boyunca KTO Karatay Üniversitesi Tercih Merkezi'nde vereceği tercih ve kariyer danışmanlığı hizmetleriyle hem aday öğrencilerin hem de ailelerin doğru karar almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.