KTO Karatay'dan “El Tendon Yaralanmalarında Tedavi Prensipleri Sempozyumu”

KTO Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından "El Tendon Yaralanmalarında Tedavi Prensipleri Sempozyumu” düzenlendi.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü “El Tendon Yaralanmalarında Tedavi Prensipleri Sempozyumu” düzenledi. Konya Ticaret Odası'nda, fizyoterapistler ile fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerine yönelik düzenlenen sempozyumun açılış programı yoğun katılımla gerçekleşti. Sempozyumun başkanlığını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Özlem Akkoyun Sert yaptı.

Programın açılış bölümünde konuşan Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akkoyun Sert, KTO Karatay Üniversitesi olarak böyle nitelikli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, katılımları ile sempozyuma katkı sağlayan akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp ise, KTO Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün üniversitenin en değerli bölümlerinden biri olduğunu vurgulayarak, nitelikli akademik çalışmalara da öncülük ettiğini söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Harun Kütahya da, “Fleksör Tendon Tamirinde Cerrahi” ile “Ekstansör Tendon Tamirlerinde Cerrahi”, Uzman Fizyoterapist Firdevs Kul ise “Fleksör Tendon Tamiri Sonrası Rehabilitasyon” ve “Ekstansör Tendon Tamiri Sonrası Rehabilitasyon” konularında sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. El tendon yaralanmaları ve tedavi yöntemleri konusunda katılımcılara farklı bakış açıları kazanmalarını sağlayan sempozyum vaka sunumları ile sona erdi.