KTO Karatay'dan “Kış Bilim Okulu”

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “Kış Bilim Okulu” etkinliği düzenlendi.

10-12 yaş grubu çocuklara yönelik eğlenceli bilimsel etkinliklerin yer aldığı programlara farklı okullarda öğrenim gören 41 çocuk katıldı. İki gün boyunca KTO Karatay Üniversitesi'nde birbirinden farklı bilimsel çalışmaları tanıma fırsatı bulan çocuklar programa tanışma etkinlikleri ile başladı. Çocuklar, programın ilk gününde KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümünde öğrenim gören üniversiteli büyükleriyle sohbet ederek bölüm hakkında bilgi aldı, kütüphane ve sergi alanlarını gezdi. Program boyunca çocuklar 'Ellerimdeki Mikroplar, Kriptoloji ile Şifre Çözme, Besin Piramidi, Türk Pilotları, Sanat, Hukuk Dünyası, DNA Şifresi, Anatomi' başlıklı atölyelerde üniversite öğretim elemanlarından teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Programa dair değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı ve KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın, “Bilim Kurdu projesini 3 yıldır gerçekleştiriyorduk. Bu tema adı altında ‘Kış Okulu' olarak tekrardan projemizi faaliyete geçirdik. Etkinlik boyunca çocuklarımız, Odyoloji Laboratuvarını ziyaret ederek akademisyenlerimiz eşliğinde işitme testlerinden geçti. Ayrıca öğrencilerin laboratuvarların işleyişi hakkında bilgi edinip, farkındalıklarını arttırmayı planlanıyoruz” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın üniversitesi olarak sektörler arası iş birliğine çok önem verdiklerine değinerek, "Programda çocukların ara tatillerini en nitelikli ve eğlenceli şekilde değerlendirmelerini, üniversite ortamını tanıyıp öğretim üyeleriyle birlikte uygulamalar yapmalarını, bilimin eğlenceli yönlerini keşfetmelerini hedefliyoruz” diye konuştu.