KTO Karataylı genç mimar ve iç mimarlar ödüllerini aldı

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin “Beyşehir Gençlik ve Su Sporları Köyü Tasarımı”, İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ise “Mutfak Sanatları Akademisi” konusunda bitirme projeleri yarıştı. Öğrencilerin eserleri KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

“Dijital üniversite hakkını verdik”

Ödül töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Pandemi sürecinde ‘Dijital Üniversite' sloganıyla yola çıkan KTO Karatay Üniversitesi, bu sloganın altını doldurdu. Bu süreçte birçok üniversite online yani senkron ders yapamadı. Fakat KTO Karatay Üniversitesi, bir hafta içerisinde canlı derslere başlayarak uzaktan eğitimde de rüşdünü ispatladı. Bazı bölümler vardır ki; mimarlık, iç mimarlık, tıp gibi alanlarda akademisyen ile öğrencinin bire bir çalışmasını, karşılıklı diyalog ile hocanın sürekli yönlendirmesini, ikazını ve kontrolünü gerektirir. Bu nedenle tüm tedbirler alınarak bu derslerin yüz yüze yapılması kararı alındı. Bu süreçte gösterilen özveri ve gayreti dolayısıyla başta Dekanımız Prof. Dr. Kerim Çınar olmak üzere tüm bölüm başkanlarımıza, akademisyenlerimize, ayrıca yoğun istek ve arzularından dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“KTO Karatay farkını ortaya koydu”

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, pandemi dolayısıyla, eğitimlerini üniversitenin desteğiyle uzaktan eğitim şeklinde sürdürdüklerini belirterek, “Uygulama ağırlıklı olan proje ve yapı derslerini erteleyerek Ağustos ayında tamamladık. İddia ediyorum ki, Türkiye'de bu şekilde tek bir uygulama oldu. O da üniversitemizde gerçekleşti. Bu uygulama bundan sonra örnek olacaktır. KTO Karatay'ın farkı budur” dedi. Meslek öğretim açısından bitirme projelerinin önemine değinen Prof. Dr. Kerim Çınar, “Bundan sonra mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerimizi meslek hayatı bekliyor. Uygulamalı derslerimizi o haliyle bırakamazdık, mesleği öğretmek uğruna üniversitemizin bütün imkânlarını kullanmamız için Rektörümüz, Genel Sekreterimiz seferber oldu. Hamdolsun bu işi başardık. Bize burada desteklerini esirgemeyen başta üniversitemiz mütevelli heyetine, Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Sade'ye teşekkür ediyorum. Mimar ve iç mimar olan genç meslektaşlarımı da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

"Beyşehir Gençlik ve Su Sporları Köyü" konusuyla Mimarlık Bölümünde, "Mutfak Sanatları Akademisi" konusuyla İç Mimarlık Bölümünde dereceye giren ilk üç öğrenci ile "Mimarlık ve Sinema" dersi kapsamında çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan öğrencilerin ödül ve belgelerini almalarının ardından, ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.