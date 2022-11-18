KTO'da Başkan Selçuk Öztürk güven tazeledi

Konya Ticaret Odası'nın (KTO) yönetim kurulu seçimleri tamamlandı. Tek listeyle gidilen seçimlerde yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen KTO Başkanı Selçuk Öztürk güven tazeledi.

KTO'nun 12 Kasım 2022'de yapılan Meclis ve Meslek Komiteleri Üyelikleri Seçimleri sonuçlarının kesinleşmesinin ardından KTO Meclis Üyeleri tarafından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Delegeleri seçimleri gerçekleştirildi. Yeni meclis üyeleri tarafından yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen KTO Başkanı Selçuk Öztürk güven tazeledi. Seçimlerde yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Selçuk Öztürk (Başkan), üyeler Ahmet Keresteci, Fahrettin Doğru, Fahreddin Özkul, Hasan Yılmaz, İsmail Hakkı Karaca, Lütfi Can Başaran, Mehmet Emin Gürbüz, Mehmet Çakır, Ramazan Erkuş ve Serhat Yaya.”

En yaşlı üye Hatice Mendi'nin başkanlığında yapılan ilk meclis toplantısında Ahmet Arıcı da Meclis Başkanı seçildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk de meclis üyelerine hitaben bir teşekkür konuşması yaptı. Başkan Öztürk, “Konya Ticaret Odası'nın yönetim kademesinde olan bizler tarihimizden bize ulaşan Ahilik, Vakıf ve Medrese kültürünü harmanlayarak günümüzde yaşatmak, uygulamak ve gelecekte de burada görev yapacak kardeşlerimize aktarma düsturuna sahibiz. Konya Ticaret Odası yeni dönemde de siz değerli meclis üyelerinden alacağı güçle; birlik ve beraberlik içerisinde Konya'ya ve ülkemize hizmet üretmeye devam edecektir. Oda olarak şehrimiz ekonomisine değer katan projelerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Dünya çapında ‘marka oda' hedefimizi gerçekleştirmek için başlattığımız birçok projemizi sizlerle birlikte tamamlayacağız. Yine sizlerle birlikte bu projelerimize yenilerini katacağız. Odamızın ve odamız çatısı altında kurulan üniversitemizin, vakfımızın, Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüz ve bünyesindeki merkezlerimizin Konya ve ülke ekonomisine katkısını bu dönemde artıracağız” şeklinde konuştu.