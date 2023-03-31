KTO'da Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Konya Ticaret Odası'nın (KTO) Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk depremlerin ekonomiye etkisini değerlendirdiği toplantıda TOBB tarafından deprem bölgesinde ticaretin başlaması ve sanayide çarkların dönmesi amacıyla yürütülen projeleri paylaştı. Toplantıda söz alan meclis üyeleri görüş ve önerilerini dile getirdi.

KTO, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açıldı. Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk konuşmasını gerçekleştirdi. Depremin ekonomiye etkileri konulu sunum yapan KTO Başkanı Öztürk, “6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 deprem büyük bir yıkıma yol açmıştır. 10 ilde 13,5 milyon kişiyi etkileyen depremler Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılmıştır. Depremden etkilenen 10 ilin toplam nüfusu 13,4 milyon kişidir. 10 ilin Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 15,7 olarak karşımıza çıkmaktadır. Depremden etkilenen 10 il, ülkemizin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 9,4'ünü oluşturmaktadır. GSYH'nın büyük bölümünü oluşturan Marmara Bölgesi dışındaki iller düşünüldüğünde bu yüksek bir orana denk gelmektedir. 2022 yılı ihracatımızın yüzde 8,5'ini oluşturan 21,6 milyar dolarlık kısım deprem bölgesindeki 10 ilimizden karşılanırken; Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya bu konuda başı çeken şehirlerimizdir. Deprem nedeni ile bölgeden sağlanan vergi gelirlerinin azalması bütçe gelirlerinin azalması manasına gelmektedir. Diğer yandan deprem bölgesinin yeniden yapılanması için yapılacak harcamalar da bütçe giderlerinin artmasına ve bütçe açığının artmasına yol açacak bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Afetin hemen ardından ekonomik faaliyetlerde bir düşüş ve ardından yeniden yapılanma aşamasında bir ekonomik büyüme patlaması beklenirken yerel işletmeler için tablo çok daha karmaşık olmaktadır. Yer değiştirme ihtiyacı, kilit personel kaybı, tüketici davranışlarındaki değişiklikler, tedarik zincirindeki aksamalar ve sigortacıların zor durumda kalması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla afet sonrası bölgesel kalkınmanın hızla sağlanması açısından KOBİ'lere yönelik ve KOBİ'leri merkeze alan özel politikalar geliştirilmesi gerekmektedir” dedi.

Bölgedeki ticaretin ve sanayinin bir an önce ayağa kaldırılması, üretimin ve çalışma hayatının hızla başlaması gerekliliğini vurgulayan Başkan Öztürk, “Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bölgedeki ticaretin başlaması ve sanayide çarkların dönmesi amacıyla Tedarikçim Deprem Bölgesinden, Ulusal Gıda Perakendecileri Çalışması, E-ticaret Pazaryerlerinden Pozitif Ayrım, Teknik Destek Temini ve Çalışanlara İlave Gelir Desteği gibi beş maddede kampanya başlattı. Kampanyalarla ilgili TOBB bünyesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bizler de elimizden geldiği kadar bölgedeki firmalarımıza destek olmalıyız. Tedariklerimizde ve ödemelerimizde bölgeyi gözetmeli ve katkıda bulunmalıyız. Bölge firmalarına mümkün olduğunca öncelik vermeliyiz” şeklinde konuştu.

Konya Konteyner Kent

Konuşmasına Hatay'da kurulan Konya Konteyner Kent ile ilgili bilgi veren KTO Başkanı Öztürk, “6 Şubat 2022 tarihinde 10 ilimizde 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin üzerinden 53 gün geçti. Bu Ramazan ayında bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Depremzedelerimiz yaraların sarılması amacıyla, meclisimiz, komitelerimiz ve tüm üyelerimizin katkılarıyla yapımı devam eden Konya Konteyner Kent ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Hatay'da yapımı devam eden 1. Etap Konteyner Kentte son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Oda olarak; Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay ve Selçuklu Belediyeleri ile Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'yla birlikte inşa ettiğimiz 1. Etap'a toplam 432 konteyner indirildi. 2. Etap'ta da altyapı çalışmaları tamamlandı. Buraya da konteynerlerimiz indirilmeye başlandı. Sadece barınma alanları değil, 4 sınıflı okul, sosyal tesis ve oyun alanları ile bir yaşam alanı oluşturacağımız konteyner kenti inşa etmiş olacağız. 1. Etap'ın çevre düzenlenmesinin tamamlanmasıyla kısa süre içinde depremzedelerimiz yerleştirilmeye başlanılacak. Bu vesile ile katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde oda faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Öztürk'ün ardından Meclis toplantısı, KTO Meclis üyelerinin yaptıkları konuşmalarla devam etti. Meclis Üyeleri toplantıda görüş ve önerilerini dile getirdi.