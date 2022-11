KTO'da “Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri Seçimleri” tamamlandı

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Sarı Liste ile girdiği seçimlerde 158 meclis üyeliğinden 152'sini kazandı.

Konya Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimleri KTO Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sarı Liste ile seçimlere giren KTO Başkanı Öztürk, 158 meclis üyeliğinden 152'sini kazandı. Başkan Selçuk Öztürk, seçimlerin sonuçlarının alınması ile birlikte Sarı Liste temsilcilerine hitaben teşekkür konuşması yaptı. Başkan Öztürk, “Odamızın Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri seçimlerini tamamlanmış bulunmaktayız. 70 Komitemizde sandıklarda oy sayım işlemi tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre; Sarı Listemiz 158 Meclis Üyeliğinden 152'sini kazanma başarısı elde etti. Böyle bir sonucu bize nasip eden Cenabı Hakk'a hamdolsun. Sonuçların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Tüm komitelerimizde yapılan seçimlerimizin; temsil ettiğimiz odamızın büyüklüğüne, sahip olduğumuz inancımıza ve ahlaki değerlerimize yakışır bir şekilde tamamlanmasından dolayı büyük bir mutluluk duymaktayım. Seçimlerimizin huzurlu bir ortamda yapılması, seçimin ve oyların sayılması sırasında herhangi bir üzücü hadisenin yaşanmaması bize ayrıca mutluluk vermiştir. Seçim sebebiyle bir üyemizin bile kalbinin kırılmasına, bir üyemize bile hesabını veremeyeceğimiz bir tutum içine girilmesine müsaade edemezdik. Gösterdiğiniz hassasiyet için ayrıca müteşekkirim. Her zaman ifade ettiğimiz gibi odamızın sahibi olan ve odamızın yönetimi için vekilliklerine talip olduğumuz tüm üyelerimize, buraya kadar gelerek oylarını kullandıkları için canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Odamızın en güzel hasleti, en gurur duyduğumuz özelliği birlik ve beraberliktir. Bugünkü seçimimiz birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermiştir. Tüm komitelerde liste ayrımı gözetmeksiniz aday olan ve seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yeni dönemde başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Bugün yapılan seçimlerde Sarı Liste'mizin büyük bir başarı elde etmesinde, seçim kararı aldığımız ilk günden itibaren gecesini gündüzüne katarak, fedakârca çalışan yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sonuçlar, bu güne kadar yaptığımız hizmetlerin üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını teyit etmiştir. Aynı zamanda, yeni dönemde yapacağımız çalışmalar için bizi cesaretlendirmiştir. Komitelerimizde, Meclisimizde, görev alacak arkadaşlarımızın odamızın büyüklüğüne ve hedeflerine uygun şekilde çalışacaklarına inancım tamdır. Yeni dönemde de Konya Ticaret Odası olarak üyelerimizin refahını artırmak, şehrimizin her alanda gelişmesine katkı sağlamak için gereken her türlü çalışmaları Komite ve Meclis Üyelerimizle birlik ve beraberlik şuuru ile yapacağız. Şehrimize ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğimiz bu yeni dönemde, geçen dönemde olduğu gibi cesaretle, kararlılıkla, inançla yürümeye devam edeceğiz“ dedi.