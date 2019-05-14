KTO'da “Üye Hizmet Merkezi” projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Konya Ticaret Odası (KTO)'nın “Üye Hizmet Merkezi” projesi hayata geçiriliyor.

KTO, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ve Almanya Chemnitz Ticaret ve Sanayi Odası (Chemnitz IHK) ortaklığıyla yürütülen proje ile KTO ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nda Üye Hizmet Merkezi birimleri oluşturularak oda üyelerine hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

TOBB ve EUROCHAMBRES iş birliği ile yürütülen “Türkiye - AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi” kapsamında Konya Ticaret Odası'nın (Üye Hizmet Merkezi Business Service Center) projesi başvurusu kabul edilerek desteklenmeye ve hibe almaya hak kazandı. Projenin ilk tanıtım toplantısı Konya Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında, proje ana yararlanıcısı ve yürütücüsü Konya Ticaret Odası, proje ortağı Almanya Chemnitz Ticaret ve Sanayi Odası (Chemnitz IHK) ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ile proje iştirakçileri KTO Karatay Üniversitesi ve KTO Eğitim Ve Sağlık Vakfı bir araya geldi.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahrettin Doğru, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Erkuş ve Mehmet Çakır, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi H. Hüseyin Ünver, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan ve KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Müdürü Mehmet Uzunpostalcı ile Almanya Chemnitz Ticaret ve Sanayi Odası (Chemnitz IHK) Genel Sekreter Yardımcısı Christoph Neuberg ve İdari Müdür Kathleen Spranger,'ın katıldığı toplantıda projeye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahrettin Doğru, toplantının açılışında yaptığı konuşmada projenin kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, projenin Konya ile Almanya Chemnitz işbirliğini de geliştireceğini söyleyerek, “Oda olarak Konya'nın ihtiyacı olan mesleklerde nitelikli eleman yetiştirmek için Mesleki Eğitim Merkezi kurduk, yakında faaliyete geçireceğiz. Türkiye'nin en büyük tarım fuarı Konya'da yapılıyor. Yine KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2010 yılında kurulmuş bir üniversitemiz var” dedi.

Doğru, önemli bir potansiyele sahip Konya'nın kurulacak olan üye hizmet merkezi projesi ile üyelere daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını belirterek projenin verimli olacağını sözlerine ekledi.

"KTO, Aksaray TSO ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Aksaray Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi H. Hüseyin Ünver, Aksaray TSO ve Aksaray ekonomisi hakkında bilgi verdi. Aksaray TSO ‘nun 1924 yılında kurulduğunu, 4 bin 500 üyesi bulunduğunu ve ihracat rakamlarının 113 milyon dolar civarında olduğunu belirten Ünver, Aksaray'da önemli markaların üretim yaptığını belirterek, “Üye Hizmet Merkezi projesinin KTO, KTO Karatay Üniversitemiz, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfımız ve Aksaray Ticaret Odası katkılarıyla üyelerimiz için iyi ve faydalı bir faaliyet olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Christoph Neuberg, Konya Ticaret Odası ile Almanya Chemnitz Ticaret ve Sanayi Odası kuruluş tarihlerinin birbirine çok yakın olduğunu odalarının 1876 da kurulduğunu ve bir çok faaliyetinin de benzediğini söyledi. Neuberg; KTO ve Aksaray TSO ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bu proje ile birlikte ilişkilerin gelişeceğini ve farklı alanlarda da işbirliği yapılabileceğini ifade etti. Almanya Chemnitz Ticaret ve Sanayi Odası'nın 80 bin üyesi bulunduğunu, 15 binin endüstri alanları, diğerlerinin de tekstil başta olmak üzere ticaret alanları ile ilgili olduğunu belirtti. 1.5 milyon nüfusluk şehirde 900 bin kişinin istihdamın sağlandığını, işsizlik oranının yüzde 4 civarlarında çok düşük olduğunu, hatta işgücü eksikliklerinin olduğunu ifade etti. Konya ve Aksaray ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Christoph Neuberg, “Biz bu proje çalışmasında çok iyi bir işbirliği yapacağımızı ve projeden önemli sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Üyelere hizmet kapasitesi artırılacak”

Proje ortakları ve temsilcilerinin katıldığı tanıtım toplantısında, proje süresince yapılacak çalışmalarla ilgili sunum yapılarak, proje ile ulaşılmak istenen hedeflere ilişkin bilgiler verildi. 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlayan ve 15 ay sürecek proje kapsamında Konya Ticaret Odası ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nda ayrı ayrı “Üye Hizmet Merkezi” kurulacak. Chemnitz Ticaret Odası ise proje süresince KTO ve Aksaray TSO'ya bilgi ve tecrübe desteği sağlayacak. KTO ve Aksaray TSO'ya üyelerine sunduğu hizmet kapasitesini artırmak hedefiyle yürütülen proje ile Türkiye ve AB odaları arasındaki bilgi ve iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmek ve karşılıklı iş birliğini ortaklıklar kurarak güçlendirmek amaçlanıyor. Konya Ticaret Odası ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişlerine “Üye Hizmet Merkezi” birimleri açılarak oda üyelerine iş ve ticaret hayatıyla ilgili konularda bilgi ve danışmanlık hizmeti verilecek.