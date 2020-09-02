KTO'nun Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

KTO'nun Ağustos ayı olağan meclis toplantısı korona virüs (Covid-19) tedbirleri dikkate alınarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın yönettiği toplantıya Meclis üyeleri online olarak katıldı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos zaferlerini anarak başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Araştırma Gemisinin Karadeniz'de doğal gaz keşfettiğini duyurduğu açıklamasının tüm ülkede sevinç oluşturduğunu anımsattı.

Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendiren KTO Başkanı Öztürk, “Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu güncelleyen IMF, 2020 küresel ekonomik daralma tahminini yüzde 4,9'a çekerken, 2021 yılı için ise yüzde 5,4 oranında büyüme bekliyor. Böylelikle pandemi öncesi tabloya kıyasla dünya ekonomisi 12 trilyon dolarlık bir yara almış oluyor. 2020 yılı da Büyük Bunalım'dan sonra ekonomik açıdan en kötü dönem olarak tarihe geçmeye aday görünüyor. Tahminlere göre 2020 yılında gerek gelişmiş ülkeler gerekse gelişmekte olan ülkelerde ciddi oranlarda küçülme öngörülüyor. Bu kapsamda ABD'nin 8, Euro Bölgesi ve İngiltere'nin 10,2, Rusya'nın 6,6, Brezilya'nın 9,1 oranında küçüleceği tahmin ediliyor. Bu yıl Çin'in bile ancak yüzde 1 oranında büyümesi bekleniyor. TÜİK de bugün yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıklandı. Korona virüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin en yoğun hissedildiği ikinci çeyrekte Türkiye yüzde 9,9 daraldı. Türkiye pandemi döneminde güçlü sağlık altyapısı ile diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştı. IMF Türkiye'nin 2020 yılında salgının etkisi ile yüzde 5 küçüleceğini, 2021 yılında ise yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyor. Bizim tahminimiz ise 2020'de yüzde 1-2 bandında bir küçülme olacağı 2021'de ise yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gerçekleşeceği yönündedir. Ancak bu süreçte sermaye çıkışının hızlanması, TL'deki değer kaybı ve yüksek borçlanma maliyeti Türkiye ekonomisi için önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara yol açabilir” şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan meclis üyelerinin ekonomideki gelişmeler ilgili konularda soru ve talepleri de istişare edildi.